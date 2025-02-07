Что Украине известно о "мирном плане" Трампа и покажут ли его в Мюнхене: ответ МИД
Так называемого "мирного плана" президента США Дональда Трампа по Украине еще нет, продолжается его разработка. На Мюнхенской конференции по безопасности обсудят параметры мира.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Министерства иностранных дел Украины Георгия Тихого во время брифинга.
Спикер опроверг заявления СМИ о якобы готовом "мирном плане" Трампа и то, что спецпредставитель США по вопросам Украины и РФ Кит Келлог представит его на конференции в Мюнхене.
"Если пришлось генералу Келлогу самому опровергать собственно то, что он будет "презентовать план" на Мюнхенской конференции, он опроверг это вчера, и я думаю что это показатель, что это немножко уже не проблема, может, медиа, а это проблема источников, которые это сообщают", - сказал Тихий.
По его словам, большая часть сообщений о якобы "мирном плане" идет вовсе не от США, Украины или Европы, а от россиян. Он призвал относиться к подобной информации спокойнее.
"Будут контакты с Китом Келлогом, с Волцом, с другими представителями на разных уровнях администрации США, в течение которых те вещи, о которых вы спрашиваете, будут определяться. Есть ли по состоянию на сейчас какой-то завершенный план? Нет, из нашего понимания, такого плана. Есть определенные параметры, есть работы, есть разработка", - заявил спикер МИД.
Тихий добавил, что пока все это находится в работе, рано сообщать о результатах. По его словам, часть этих параметров будет согласовываться во время встреч с представителем США.
"Мы не ожидаем, что там (на Мюнхенской конференции по безопасности, - ред.) будет презентация какого-то мирного плана свершившегося. Там будет обсуждение действительно параметров достижения справедливого мира. Украина будет представлять свою позицию. Видимо, этим Мюнхен настолько важен - это возможность как бы донести на самом высоком уровне позицию Украины по этому вопросу. Она будет донесена", - добавил он.
Визит Келлога в Украину
В Украине ожидали визита спецпредставителя президента США Кита Келлога еще до инаугурации Дональда Трампа. Однако поездку отложили из-за юридических формальностей.
Келлог посетит Мюнхенскую конференцию по безопасности, которые состоится 14-16 февраля. После этого Келлога ожидают в Украине. По данным источников РБК-Украина, визит спецпредставителя США запланирован на 20 февраля.
Добавим, что президент Украины Владимир Зеленский тоже будет присутствовать на Мюнхенской конференции по безопасности. В МИД отметили, что на следующей неделе ожидается продолжение контактов между Украиной и США.
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