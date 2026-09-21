Що Україна очікує від зустрічі Зеленського і Трампа: джерело розкрило деталі

Головна увага під час зустрічі президента України Володимира Зеленського з американським колегою Дональдом Трампом буде приділена енергетичній деескалації.
Про це РБК-Україна розповів поінформований співрозмовник.
"Поки що не очікуємо проривів, але головна увага приділяється енергетичній деескалації", - відповіло джерело на питання щодо очікувань від зустрічі.
Раніше джерело РБК-Україна повідомило, що зустріч президентів України та США запланована на вівторок, 22 вересня.
Згідно з даними поінформованого джерела, Зеленський і Трамп мають зустрітися у другій половині дня або увечері за київським часом.
Нагадаємо, Зеленський заявив, що Україна та США готуються до зустрічі на найвищому рівні в Нью-Йорку. За його словами, переговори можуть мати значний вплив на подальший дипломатичний трек.
Зазначимо, сьогодні Зеленський у відповідь на допис Трампа заявив, що Україна готова припинити удари по російських нафтопереробних заводах, якщо Кремль зробить відповідні кроки для деескалації.
Крім того, Зеленський заявив, що допускає особисті переговори з російським диктатором. За його словами, ключовим питанням має бути конкретний результат зустрічі.
Президент наголосив, що перспектива такої зустрічі не викликає в нього позитивних емоцій і це "точно не найкращий день у моєму житті".