Что Украина ожидает от встречи Зеленского и Трампа: источник раскрыл детали

Главное внимание во время встречи президента Украины Владимира Зеленского с американским коллегой Дональдом Трампом будет уделено энергетической деэскалации.

Об этом РБК-Украина рассказал информированный собеседник.

"Пока не ожидаем прорывов, но главное внимание уделяется энергетической деэскалации", - ответил источник на вопрос об ожиданиях от встречи.

Ранее источник РБК-Украина сообщил, что встреча президентов Украины и США запланирована на вторник, 22 сентября.

Согласно данным информированного источника, Зеленский и Трамп должны встретиться во второй половине дня или вечером по киевскому времени.

Напомним, Зеленский заявил, что Украина и США готовятся к встрече на самом высоком уровне в Нью-Йорке. По его словам, переговоры могут оказать значительное влияние на дальнейший дипломатический трек.

Отметим, сегодня Зеленский в ответ на сообщение Трампа заявил, что Украина готова прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, если Кремль предпримет соответствующие шаги по деэскалации.