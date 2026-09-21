Что Украина ожидает от встречи Зеленского и Трампа: источник раскрыл детали
Главное внимание во время встречи президента Украины Владимира Зеленского с американским коллегой Дональдом Трампом будет уделено энергетической деэскалации.
Об этом РБК-Украина рассказал информированный собеседник.
"Пока не ожидаем прорывов, но главное внимание уделяется энергетической деэскалации", - ответил источник на вопрос об ожиданиях от встречи.
Ранее источник РБК-Украина сообщил, что встреча президентов Украины и США запланирована на вторник, 22 сентября.
Согласно данным информированного источника, Зеленский и Трамп должны встретиться во второй половине дня или вечером по киевскому времени.
Напомним, Зеленский заявил, что Украина и США готовятся к встрече на самом высоком уровне в Нью-Йорке. По его словам, переговоры могут оказать значительное влияние на дальнейший дипломатический трек.
Отметим, сегодня Зеленский в ответ на сообщение Трампа заявил, что Украина готова прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, если Кремль предпримет соответствующие шаги по деэскалации.
Кроме того, Зеленский заявил, что допускает личные переговоры с российским диктатором. По его словам, ключевым вопросом должен быть конкретный результат встречи.
Президент подчеркнул, что перспектива такой встречи не вызывает у него положительных эмоций и это "точно не самый лучший день в моей жизни".