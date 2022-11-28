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Що Україна очікує від наступного пакета санкцій ЄС проти Росії: відповідь Шмигаля

Фото: прем'єр-міністр України Денис Шмигаль (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Україна очікує, що ЄС у дев'ятому пакеті антиросійських санкцій запровадить обмеження проти банківської сфери, а також обмежить в'їзд для росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Дениса Шмигаля в Telegram.

Голова уряду під час зустрічі з міністрами закордонних справ країн Балтії та Північної Європи, які сьогодні прибули в Україну, обговорив санкції проти Росії.

"У 9-му санкційному пакеті розраховуємо на повноцінне відключення російських банків від SWIFT та заборону в’їзду в ЄС громадян держави-терориста", - зазначив Шмигаль.

Він додав, що під час зустрічі з міністрами також обговорив подальшу військову, фінансову допомогу та енергетичну сферу, яка страждає від російських обстрілів.

Нагадаємо, що сьогодні глави МЗС Литви, Латвії, Естонії, Фінляндії, Швеції, Норвегії та Ісландії прибули до Києва.

Також зазначимо, що нещодавно президента Єврокомісії заявила про підготовку дев'ятого пакета санкцій проти Росії.

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Російська ФедераціяСанкції проти РосіїЕвросоюзДенис Шмигаль