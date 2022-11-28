Что Украина ожидает от следующего пакета санкций ЕС против России: ответ Шмыгаля

Украина ожидает, что ЕС в девятом пакете антироссийских санкций введет ограничения против банковской сферы, а также ограничит въезд для россиян.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Дениса Шмыгаля в Telegram.
Глава правительства во время встречи с прибывшими в Украину министрами иностранных дел стран Балтии и Северной Европы обсудил санкции против России.
"В 9-м санкционном пакете рассчитываем на полноценное отключение российских банков от SWIFT и запрет на въезд в ЕС граждан государства-террориста", - отметил Шмыгаль.
Он добавил, что во время встречи с министрами также обсудил дальнейшую военную, финансовую помощь и энергетическую сферу, страдающую от российских обстрелов.
Напомним, что сегодня главы МИД Литвы, Латвии, Эстонии, Финляндии, Швеции, Норвегии и Исландии прибыли в Киев.
Также отметим, что недавно президент Еврокомиссии заявила о подготовке девятого пакета санкций против России.
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