Що це було? В небі над Сумською областю зафіксували рідкісне атмосферне диво (фото)

Нагадаємо, раніше завідувач лабораторії Головної астрономічної обсерваторії НАН України Іван Крячко розповів РБК-Україна, чим унікальні сріблясті хмари, як саме вони формуються, а також де та за яких умов можна побачити їх знову.

Крім того, ми розповідали, як спеціалісти в Україні фіксують тривалість сонячного сяйва ("записують" сонце) й чому радять носити сонцезахисні окуляри навіть тоді, коли на небі хмари.

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