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Что это было? В небе над Сумской областью зафиксировали редкое атмосферное чудо (фото)

Небо над Сумской областью "заиграло" невероятными цветами (фото: facebook.com/sumy.hmc/stokh.syndr)
Автор: Ирина Костенко

Вечером среды, 2 июля, в небе над Сумской областью заметили редкое атмосферное явление - так называемые серебристые облака.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Сумского областного центра по гидрометеорологии в Facebook.

Каким было вечернее небо над Сумской областью

В областном центре по гидрометеорологии рассказали, что серебристые облака, замеченные над Сумской областью - невероятное природное явление.

Серебристые облака над Сумской областью (фото: facebook.com/sumy.hmc)

Эксперты объяснили, что это редкое атмосферное явление можно увидеть только летом, в сумерках.

На этот раз их успели сфотографировать stokh.syndr, Антон Редькин и Анастасия Братуха.

Вечернее небо удивило украинцев серебристыми облаками (фото: facebook.com/sumy.hmc)

"Это - самые высокие облака в атмосфере Земли, которые сияют благодаря отраженному солнечному свету на высоте около 80 км", - уточнили в учреждении.

Серебристые облака - самые высокие в атмосфере Земли (фото: facebook.com/sumy.hmc)

Отмечается, что серебристые облака;

  • образуются из ледяных кристаллов в мезосфере;
  • светятся нежным перламутровым светом.

Иногда природа дарит людям просто магические зрелища (фото: facebook.com/sumy.hmc)

"Настоящая магия природы! Если вам удалось зафиксировать это явление - делитесь фото в комментариях или отмечайте нас, чтобы вместе сохранить эту красоту", - подытожили специалисты.

Публикация облцентра по гидрометеорологии (скриншот: facebook.com/sumy.hmc)

Напомним, ранее заведующий лабораторией Главной астрономической обсерватории НАН Украины Иван Крячко рассказал РБК-Украина, чем уникальны серебристые облака, как именно они формируются, а также где и при каких условиях можно увидеть их снова.

Кроме того, мы рассказывали, как специалисты в Украине фиксируют продолжительность солнечного сияния ("записывают" солнце) и почему советуют носить солнцезащитные очки даже тогда, когда на небе облака.

Читайте также, как в небе над Винницей засиял впечатляющий световой столб.

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