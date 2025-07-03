Что это было? В небе над Сумской областью зафиксировали редкое атмосферное чудо (фото)

Напомним, ранее заведующий лабораторией Главной астрономической обсерватории НАН Украины Иван Крячко рассказал РБК-Украина, чем уникальны серебристые облака, как именно они формируются, а также где и при каких условиях можно увидеть их снова.

Кроме того, мы рассказывали, как специалисты в Украине фиксируют продолжительность солнечного сияния ("записывают" солнце) и почему советуют носить солнцезащитные очки даже тогда, когда на небе облака.

Читайте также, как в небе над Винницей засиял впечатляющий световой столб.

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