"Що я такого зробив?": Трамп відповів на розмови про новий імпічмент

"Я не можу собі цього уявити (нової процедури імпічменту - ред.). Що ж я такого зробив? За мною - найкращі два роки за всю історію президентства… Я вважаю, що за зміцнення кордону я заслужив найвищу оцінку", - заявив Трамп.

Він додав, що його нібито "дуже високо оцінюють за те, що домігся висилки з країни небезпечних осіб".

"Але водночас я втрачаю від цього, оскільки ми також депортували людей, які мали хорошу роботу, а їхнім єдиним проступком - єдиним порушенням закону - було те, що вони нелегально в'їхали до країни", - сказав президент.

Трамп запевнив, що хотів би співпрацювати з демократами в питанні імміграції.

Нагадаємо, Трамп заявив, що вже наступного тижня вирушить до Китаю, де може зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним та головою КНР Сі Цзіньпіном.

За його словами, сторони обговорять багато питань, зокрема денуклеаризацію.