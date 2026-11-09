"Що я такого зробив?": Трамп відповів на розмови про новий імпічмент

Президент США Дональд Трамп не думає, що демократи розпочнуть проти нього нову процедуру імпічменту. На його думку, він навпаки заслужив найвищу оцінку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Трампа телеканалу CBS.
"Я не можу собі цього уявити (нової процедури імпічменту - ред.). Що ж я такого зробив? За мною - найкращі два роки за всю історію президентства… Я вважаю, що за зміцнення кордону я заслужив найвищу оцінку", - заявив Трамп.
Він додав, що його нібито "дуже високо оцінюють за те, що домігся висилки з країни небезпечних осіб".
"Але водночас я втрачаю від цього, оскільки ми також депортували людей, які мали хорошу роботу, а їхнім єдиним проступком - єдиним порушенням закону - було те, що вони нелегально в'їхали до країни", - сказав президент.
Трамп запевнив, що хотів би співпрацювати з демократами в питанні імміграції.
Нагадаємо, Трамп заявив, що вже наступного тижня вирушить до Китаю, де може зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним та головою КНР Сі Цзіньпіном.
За його словами, сторони обговорять багато питань, зокрема денуклеаризацію.
Також ми писали, що Трамп назвав причини поразки республіканців на проміжних виборах, серед яких війна з Іраном і подорожчання бензину.
Крім того, він визнав, що адміністрація погано спілкувалася з виборцями.