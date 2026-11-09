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Трамп назвав кілька причин програшу республіканців на виборах

06:23 09.11.2026 Пн
2 хв
aimg Юлія Маловічко
Трамп назвав кілька причин програшу республіканців на виборах Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
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Президент США Дональд Трамп назвав причини поразки Республіканської партії на проміжних виборах. Серед них – війна з Іраном, зростання цін на бензин, недостатня комунікація адміністрації з виборцями та жорстка імміграційна політика.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на програму "60 хвилин" телеканалу CBS News .

Що Трамп вважає причинами поразки республіканців

За словами Трампа, американським виборцям не сподобалася війна з Іраном, а також різке подорожчання бензину, яке послідувало за початком конфлікту.

"Виборцям не сподобалася війна з Іраном і стрімке зростання цін на бензин, яке вона викликала", - заявив президент США.

При цьому він знову наголосив, що вважає рішення розпочати військову операцію проти Ірану правильним. За його словами, дії США дозволили послабити військовий потенціал країни та відкинути її ядерну програму на багато років тому.

На запитання, чи вважає він виправданим рішення про атаку на Іран, Трамп відповів: "Моя відповідь – безумовно, так".

Водночас американський президент заявив, що не має наміру розпочинати нову ескалацію і не бачить для цього підстав.

Ще однією причиною невдачі республіканців Трамп назвав недостатню комунікацію із виборцями. Він стверджує, що економічні показники США є "феноменальними", проте його адміністрації не вдалося донести досягнення до американців.

"Думаю, була погана комунікація, можливо, з мого боку, але я постійно про це говорив. Тому не знаю, скільки ще я можу про це говорити", - наголосив голова Білого дому.

Як відомо, вибори до Конгресу США 3 листопада 2026 закінчилися розгромом Республіканської партії.

Які сценарії для України вимальовуються після виборів – читайте у матеріалі журналіста РБК-Україна Романа Кота.

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