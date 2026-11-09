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"Что я такого сделал?": Трамп ответил на разговоры о новом импичменте

09:56 09.11.2026 Пн
2 мин
aimg Елена Чупровская
Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)

Президент США Дональд Трамп не считает, что демократы начнут против него новую процедуру импичмента. По его мнению, он наоборот заслужил высокую оценку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Трампа телеканалу CBS.

"Я не могу себе представить (новой процедуры импичмента - ред.). Что же я такого сделал? За мной - лучшие два года за всю историю президентства... Я считаю, что за укрепление границы я заслужил самую высокую оценку", - заявил Трамп.

Он добавил, что его якобы "слишком высоко оценивают за то, что добился высылки из страны опасных лиц".

"Но одновременно я теряю от этого, поскольку мы также депортировали людей, которые имели хорошую работу, а их единственным проступком - единственным нарушением закона - было то, что они нелегально въехали в страну", - сказал президент.

Трамп заверил, что хотел бы сотрудничать с демократами по иммиграции.

Напомним, Трамп заявил, что уже на следующей неделе отправится в Китай, где может встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным и главой КНР Си Цзиньпином.

По его словам, стороны обсудят многие вопросы, в том числе денуклеаризацию.

Также мы писали, что Трамп назвал причины поражения республиканцев на промежуточных выборах, среди которых война с Ираном и подорожание бензина.

Кроме того, он признал, что администрация плохо общалась с избирателями.

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