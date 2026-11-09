"Что я такого сделал?": Трамп ответил на разговоры о новом импичменте

"Я не могу себе представить (новой процедуры импичмента - ред.). Что же я такого сделал? За мной - лучшие два года за всю историю президентства... Я считаю, что за укрепление границы я заслужил самую высокую оценку", - заявил Трамп.

Он добавил, что его якобы "слишком высоко оценивают за то, что добился высылки из страны опасных лиц".

"Но одновременно я теряю от этого, поскольку мы также депортировали людей, которые имели хорошую работу, а их единственным проступком - единственным нарушением закона - было то, что они нелегально въехали в страну", - сказал президент.

Трамп заверил, что хотел бы сотрудничать с демократами по иммиграции.

Напомним, Трамп заявил, что уже на следующей неделе отправится в Китай, где может встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным и главой КНР Си Цзиньпином.

По его словам, стороны обсудят многие вопросы, в том числе денуклеаризацию.