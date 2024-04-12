Що таке спільний заповіт подружжя та для чого він потрібен: пояснення Мін'юсту

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мін'юст.

Однак варто зауважити, що скласти такий заповіт можуть лише чоловік та жінка, шлюб яких офіційно зареєстровано. При цьому проживання однією сім’єю без шлюбу не є підставою для виникнення прав та обов’язків подружжя та, відповідно, унеможливлює складення спільного заповіту.

Також спільний заповіт може стосуватися лише майна, яке належить подружжю на праві спільної сумісної власності, навіть у випадку, якщо воно зареєстроване на одного з них. Спільною сумісною власністю є майно, яке подружжя придбало за час шлюбу або якщо це не встановлено договором або законом (наприклад, будинок, придбаний в шлюбі, є спільним майном). Винятком є майно, що є особистою приватною власністю дружини та чоловіка.

У випадку складення спільного заповіту після смерті одного з подружжя частка переходить до другого з подружжя, який його пережив. І лише після смерті останнього - спадщина переходить до призначеного ними спільно спадкоємця.

Наприклад, у разі складення подружжям спільного заповіту, в якому вони заповідали все своє майно, що є їх спільною сумісною власністю, своїм дітям в рівних частках, у випадку смерті одного з подружжя його частка автоматично переходить іншому, і той з подружжя, який пережив іншого, стає єдиним власником майна. Діти зможуть отримати спадок тільки після його смерті.

Особливості успадкування та втрати чинності спільного заповіту подружжя

За життя дружини та чоловіка кожен з них має право відмовитися від спільного заповіту. Така відмова підлягає нотаріальному посвідченню. У такому випадку після смерті одного з подружжя другий з вже не матиме права скасувати зроблений подружжям заповіт.

З метою забезпечення виконання спільного заповіту подружжя у разі смерті одного з подружжя нотаріус накладає заборону відчуження майна, зазначеного у заповіті подружжя.

Субсидії в бюджеті-2024

Нагадаємо у державному бюджету на 2024 рік виділили на житлові субсидії 49,9 млрд гривень, що більше ніж у поточному році на 12,0 млрд гривень або на 32%. Прогнозується, що їх будуть отримувати 3,2 млн домогосподарств.

За даними Пенсійного фонду, за 2023 рік на виплату пільг і житлових субсидій громадянам було спрямовано 35,5 млрд гривень.

Нещодавно повідомлялось, що Міністерство соціальної політики України пропонує внести зміни до порядку призначення житлових субсидій. Одна з запропонованих норм стосується боржників.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.