Что такое совместное завещание супругов и для чего оно нужно: объяснение Минюста

В Украине супруги имеют право составить общее завещание по поводу имущества, которое принадлежит ему на праве общей совместной собственности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минюст.

Однако следует отметить, что составить такое завещание могут только супруги, брак которых официально зарегистрирован. При этом проживание одной семьей без брака не является основанием для возникновения прав и обязанностей супругов и, соответственно, делает невозможным составление общего завещания.

Также общее завещание может касаться только имущества, принадлежащего супругам на праве совместной собственности, даже в случае, если оно зарегистрировано на одного из них. Общей совместной собственностью является имущество, которое супруги приобрели за время брака или если это не установлено договором или законом (например, дом, приобретенный в браке, является общим имуществом). Исключение составляет имущество, которое является личной частной собственностью жены и мужа.

В случае составления общего завещания после смерти одного из супругов доля переходит ко второму из супругов, переживших его. И только после смерти последнего – наследство переходит к назначенному ими совместно наследнику.

Например, в случае составления супругами общего завещания, в котором они завещали все свое имущество, являющееся их общей совместной собственностью, своим детям в равных долях, в случае смерти одного из супругов его доля автоматически переходит другому, и тот из супругов, переживший другого , становится единственным собственником имущества. Дети могут получить наследство только после его смерти.

Особенности наследования и утраты действия совместного завещания супругов

При жизни супруги и мужа каждый из них имеет право отказаться от общего завещания. Такой отказ подлежит нотариальному удостоверению. В таком случае после смерти одного из супругов второй уже не будет иметь права отменить сделанное супругами завещание.

В целях обеспечения выполнения совместного завещания супругов в случае смерти одного из супругов нотариус налагает запрет на отчуждение имущества, указанного в завещании супругов.

Субсидии в бюджете-2024

Напомним, в государственном бюджете на 2024 год выделили на жилищные субсидии 49,9 млрд гривен, что больше чем в текущем году на 12,0 млрд гривен или на 32%. Прогнозируется, что их будут получать 3,2 млн. домохозяйств.

По данным Пенсионного фонда, за 2023 год на выплату льгот и жилищных субсидий гражданам было направлено 35,5 млрд. гривен.

Недавно сообщалось, что Министерство социальной политики предлагает внести изменения в порядок назначения жилищных субсидий . Одна из предложенных норм касается должников.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .