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Що таке ПТСР та як підтримати близьку людину: поради МОЗ

ілюстроване зображення (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Посттравматичний стресовий розлад (ПТСР) є психічним станом, який може виникнути після пережитого сильного стресу або травми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку "Центру громадського здоров'я".

Окрім ПТСР також виділяють комплексний посттравматичний стресовий розлад (КПТСР). Для останнього характерні багаторазові, безперервні, повторювані травми. 

Серед симптомів  ПТСР/КПТСР є:

  • повторне переживання травми: спогади, сняться жахіття; 
  • уникнення: уникнення місць, людей, а також ситуацій, що нагадують про подію; 
  • негативні зміни у мисленні й настрої; 
  • постійне відчуття загрози, збудливість. 

У разі ПТСР/КПТСР варто звернутись до фахівця й не залишатись наодинці. Психічний стан діагностує лікар-психіатр. Зокрема він призначає лікування. 

Як діяти, якщо у близької людини ПТСР/КПТСР 

Людину з ПТСР/КПТСР не варто змушувати звертатись по медичну допомогу. Ліпше в спокійній обстановці запитати, чи потрібна їй допомога. В доречний момент можна запропонувати звернутись до фахівця. 

Також важливо дати знати, що на вас можна покластися: 

  • поважайте переживання й досвід людини; 
  • використовуйте пряму комунікацію; 
  • дайте зрозуміти, що почуття людини важливі; 
  • слухайте стільки, скільки необхідно; 
  • будьте поруч; 
  • не змушуйте розповідати про болючий досвід; 
  • не давайте порад, якщо не просять. 

Нагадаємо, РБК-Україна також розповідало про те, чому виникає гастрит й як боротись з його проявами.

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