Що таке ПТСР та як підтримати близьку людину: поради МОЗ

Окрім ПТСР також виділяють комплексний посттравматичний стресовий розлад (КПТСР). Для останнього характерні багаторазові, безперервні, повторювані травми.

Серед симптомів ПТСР/КПТСР є:

повторне переживання травми: спогади, сняться жахіття;

уникнення: уникнення місць, людей, а також ситуацій, що нагадують про подію;

негативні зміни у мисленні й настрої;

постійне відчуття загрози, збудливість.

У разі ПТСР/КПТСР варто звернутись до фахівця й не залишатись наодинці. Психічний стан діагностує лікар-психіатр. Зокрема він призначає лікування.

Як діяти, якщо у близької людини ПТСР/КПТСР

Людину з ПТСР/КПТСР не варто змушувати звертатись по медичну допомогу. Ліпше в спокійній обстановці запитати, чи потрібна їй допомога. В доречний момент можна запропонувати звернутись до фахівця.

Також важливо дати знати, що на вас можна покластися: