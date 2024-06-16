Чому виникає гастрит та як полегшити його прояви: пояснення МОЗ

Гастрит є однією з найпоширеніших хвороб шлунково-кишкового тракту, яке виникає внаслідок запальних або дистрофічних змін слизової оболонки шлунка

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Міністерства охорони здоров'я (МОЗ),

Під час хвороби люди можуть скаржитись на біль, здуття, блювання або ж нудоту. Зокрема відзначається погіршення апетиту.

Оновними причинами гастриту є:

інфікування бактерією хелікобактер (H. Pylori);

приймання протизапальних знеболювальних типу аспірину чи ібупрофену;

надмірне вживання алкоголю;

високий рівень стресу чи сильне нездужання;

імунні проблеми.

Якщо ж ви підозрюєте у себе гастрит, в першу чергу, необхідно звернутись до лікаря. Останній може призначити вам дихальний тест на хелікобактер. Зокрема, можливо, знадобляться аналізи для виявлення інфекції.

Водночас помірні прояви хвороби можна полегшити. Для цього необхідно:

зменшити кількість напоїв з кофеїном;

використовувати додаткову подушку під час сну;

схуднути;

Зокрема можна проконсультуватись з лікарем щодо тривалого прийому знеболювальних.

Варто також додати й те, що стрес також може стати причиною гастриту.

"Під час стресу виробляється більше гормонів стресу, що зменшує синтез простагландинів. Слизовий бар’єр шлунка стає більш вразливим. Варіантів тут не так багато: контролюйте стрес, не нехтуйте допомогою психотерапевтів/ок, а за потреби звертайтесь до лікаря", - додає МОЗ.