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Что такое ПТСР и как поддержать близкого человека: советы Минздрава

иллюстрированное изображение (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР) является психическим состоянием, которое может возникнуть после пережитого сильного стресса или травмы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу "Центра общественного здоровья".

Кроме ПТСР также выделяют комплексное посттравматическое стрессовое расстройство (КПТСР). Для последнего характерны многократные, непрерывные, повторяющиеся травмы. 

Среди симптомов ПТСР/КПТСР являются:

  • повторное переживание травмы: воспоминания, снятся кошмары; 
  • избегание: избегание мест, людей, а также ситуаций, напоминающих о событии; 
  • негативные изменения в мышлении и настроении; 
  • постоянное ощущение угрозы, возбудимость. 

В случае ПТСР/КПТСР стоит обратиться к специалисту и не оставаться в одиночестве. Психическое состояние диагностирует врач-психиатр. В частности он назначает лечение. 

Как действовать, если у близкого человека ПТСР/КПТСР 

Человека с ПТСР/КПТСР не стоит заставлять обращаться за медицинской помощью. Лучше в спокойной обстановке спросить, нужна ли ему помощь. В подходящий момент можно предложить обратиться к специалисту. 

Также важно дать знать, что на вас можно положиться: 

  • уважайте переживания и опыт человека; 
  • используйте прямую коммуникацию; 
  • дайте понять, что чувства человека важны; 
  • слушайте столько, сколько необходимо; 
  • будьте рядом; 
  • не заставляйте рассказывать о болезненном опыте; 
  • не давайте советов, если не просят. 

Напомним, РБК-Украина также рассказывало о том, почему возникает гастрит и как бороться с его проявлениями.

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