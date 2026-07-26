Що таке податкова декларація і кому в Україні її обов'язково треба подавати

У податковій пояснили, що декларація про доходи і кому в Україні її треба подавати. Обов'язок стосується не всіх.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на роз'яснення Державної податкової служби України.
Простими словами, податкова декларація це документ, у якому людина сама звітує державі про доходи за минулий рік.
Хто зобов'язаний подавати. У 2026 році декларацію за доходи 2025 року обов'язково подають вісім категорій:
Це документ, у якому людина сама звітує державі про свої доходи за минулий рік. Такі, з яких податки ще не сплачено. На основі цього ДПС нараховує суму, яку треба доплатити до бюджету.
Формально це визначено в Податковому кодексі (пункт 46.1 статті 46), а саму форму документа затвердило Міністерство фінансів у 2015 році.
Декларація стосується всіх, хто отримує доходи в Україні або за кордоном - як українців-резидентів, так і іноземців з доходами в Україні.
За роз'ясненням ДПС, у 2026 році (за доходи 2025 року) декларацію повинні подати вісім категорій українців.
Це коли податок з доходу ніхто за вас не сплачував. Наприклад:
Йдеться про зарплату, фриланс, дивіденди, пенсію, спадщину, подарунки, виграші, призи або інші доходи з-за кордону.
Втім, є винятки. Не потрібно декларувати кошти, якщо українець (з тимчасовим захистом за кордоном) отримав:
Крім того, Україна має угоди про уникнення подвійного оподаткування з багатьма країнами - тож частина доходів може автоматично виключатися.
Це нотаріуси, приватні виконавці, адвокати, арбітражні керуючі, судові експерти, аудитори, оцінщики, інженери, архітектори.
Наприклад, інвестиційний прибуток або доходи, з яких не був утриманий податок і які не звільнені від оподаткування.
Йдеться про фізосіб-підприємців, які працюють на загальній системі оподаткування (не на єдиному податку) і отримують доходи від підприємницької діяльності.
Якщо за підсумками 2025 року іноземець набув статусу податкового резидента України, він подає декларацію і включає до неї як українські, так і закордонні доходи.
Тут дедлайн окремий: декларацію треба подати не пізніше ніж за 60 календарних днів до виїзду.
Українці-резиденти, які є контролерами так званої контрольованої іноземної компанії (КІК), подають декларацію разом з окремим додатком КІК.
Це варіант для тих, хто хоче отримати податкову знижку - тобто повернути частину раніше сплаченого податку з доходів (ПДФО). Гроші повертаються за конкретні витрати минулого року.
Найпоширеніші з них:
Щоб отримати таке повернення, декларацію треба подати самому - автоматично гроші не повертаються.
Нагадаємо, громадяни, які мають право на податкову знижку, можуть подати декларацію до 31 грудня 2026 року включно. Без заповнення декларації отримати податкову знижку неможливо.
Частина українців може взагалі не подавати річну декларацію про майновий стан і доходи - це стосується тих, хто впродовж року отримував лише доходи, з яких податки вже сплачено, або доходи, що взагалі не оподатковуються.