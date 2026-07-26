Что такое налоговая декларация и кому в Украине ее обязательно нужно подавать

В налоговой объяснили, что право на доходы и кому в Украине ее нужно подавать. Обязанность касается не всех.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на разъяснение Государственной налоговой службы Украины.
Простыми словами, налоговая декларация это документ, в котором человек сам отчитывается государству о доходах за прошлый год.
Кто обязан подавать. В 2026 году декларацию за доходы в 2025 году обязательно подают восемь категорий:
Это документ, в котором человек сам отчитывается государству о своих доходах за прошлый год. Такие, по которым налоги еще не уплачены. На основе этого ГНС насчитывает сумму, которую нужно доплатить в бюджет.
Формально это определено в Налоговом кодексе (пункт 46.1 статьи 46), а саму форму документа утвердило Министерство финансов в 2015 году.
Декларация касается всех, кто получает доходы в Украине или за границей – как украинцев-резидентов, так и иностранцев с доходами в Украине.
По разъяснению ГНС, в 2026 году (за доходы 2025 года) декларацию должны подать восемь категорий украинцев.
Это когда налог с дохода никто за вас не платил. Например:
Речь идет о зарплате, фрилансе, дивидендах, пенсии, наследстве, подарках, выигрышах, призах или других доходах из-за границы.
Впрочем, есть исключения. Не нужно декларировать средства, если украинец (с временной защитой за границей) получил:
Кроме того, Украина имеет соглашения об избежании двойного налогообложения со многими странами - часть доходов может автоматически исключаться.
Это нотариусы, частные исполнители, адвокаты, арбитражные управляющие, судебные эксперты, аудиторы, оценщики, инженеры, архитекторы.
Например, инвестиционная прибыль или доходы, с которых не был удержан налог и не освобождены от налогообложения.
Речь идет о физлицах-предпринимателях, которые работают на общей системе налогообложения (не на едином налоге) и получают доходы от предпринимательской деятельности.
Если по итогам 2025 года иностранец получил статус налогового резидента Украины, он подает декларацию и включает в нее как украинские, так и зарубежные доходы.
Здесь дедлайн отдельный: декларацию нужно подать не позднее 60 календарных дней до выезда.
Украинцы-резиденты, являющиеся контролерами так называемой контролируемой иностранной компании (КИК), подают декларацию вместе с отдельным приложением КИК.
Это вариант для тех, кто хочет получить налоговую скидку – то есть вернуть часть ранее уплаченного налога с доходов. Деньги возвращаются за конкретные расходы в прошлом году.
Самые распространенные из них:
Чтобы получить такой возврат, декларацию нужно подать самому – автоматически деньги не возвращаются.
Напомним, граждане, имеющие право на налоговую скидку, могут подать декларацию до 31 декабря 2026 включительно. Без заполнения декларации получить налоговую скидку невозможно.
Часть украинцев может вообще не подавать годовую декларацию об имущественном положении и доходах - это касается тех, кто в течение года получал только доходы, с которых налоги уже уплачены, или вообще не облагаемые доходы.