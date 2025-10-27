Що таке каскадна аварія і чи дійсно ворог планує блекаут: пояснення "Укренерго"

Як змінилась тактика окупантів

"Поведінка росіян дуже змінилася. Якщо у 2022-2023 роках це були масштабні ракетні атаки на енергетичну систему, знищували генерацію і об’єкти системи передачі. Зараз, через неможливість досягти цих об’єктів, вони використовують багато дронів, атакують кожен об’єкт енергетики, що виснажує сили ППО та призводить до досить значних руйнувань", - пояснив Зайченко.

За його словами, останні удари були комбінованими - коли одночасно застосовуються дрони й ракети, щоб виснажити оборону та завдати максимальної шкоди.

"Але ми працюємо над виправленням ситуації і включенням роботи генерації та системи передачі, щоб забезпечити всіх споживачів достатнім обсягом електроенергії", - додав він.

Що таке каскадна аварія

Коментуючи ризики каскадної аварії, Зайченко зазначив, що це одна з найнебезпечніших ситуацій для енергосистеми.

"Каскадна аварія - це найтяжча аварія для енергетиків. Фактично можна сказати, що така ситуація була в 2022 році, коли росіяни били по різних наших підстанціях. Ефекту спочатку не було, а потім удар, який був не самим тяжким, призвів до того, що в нашій енергосистемі був блекаут", - пояснив керівник "Укренерго".

Він уточнив, що тоді атаки пошкодили критичні елементи системи, і навіть вимкнення одного-двох об’єктів викликало перевантаження та автоматичне відключення інших елементів. У результаті система була повністю знеструмлена.

"Саме цьому ми, як енергетики, намагаємося запобігти. Ми розробляємо протоколи дій оперативного персоналу, які мають мінімізувати можливість виникнення каскадної аварії в енергосистемі України", - підсумував Зайченко.