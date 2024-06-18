Що таке "єДопомога": корисний гайд для переселенців

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Що таке "єДопомога"

Проєкт "єДопомога" був створений на початку повномасштабної війни для допомоги українцям, які постраждали внаслідок загарбницького вторгнення Росії. Це сайт, куди можуть звернутися внутрішньо переміщені особи для пошуку необхідної інформації та підтримки.

Головна мета проєкту - об'єднати можливості країни, міжнародних неурядових організацій та волонтерів для допомоги постраждалим і внутрішньо переміщеним особам під час війни.

Підтримка переселенців

На сайті "єДопомога" українці можуть знайти інформацію про отримання статусу внутрішньо переміщеної особи та оформлення грошової допомоги переселенцям.

Нагадаємо, що внутрішньо переміщення особи можуть щомісяця отримувати від держави виплати. На дорослого виплачують 2 тисячі гривень, а на дитину - 3 тисячі гривень. Детальніше про це - у матеріалі РБК-Україна.

Крім того, "єДопомога" пояснює, як повідомити про пошкодження чи знищення житла внаслідок війни. Власники пошкоджених квартир, приватних будинків чи іншого житла можуть отримати компенсації.

Також пропонується допомога для підприємців, які працевлаштують переселенців. Роботодавці можуть отримати грошову компенсацію від держави.

Волонтерська допомога

На сервісі "єДопомога" також є окремий розділ для отримання і надання волонтерської допомоги.

Переселенці можуть звернутися за допомогою до волонтерів та благодійних організацій. Благодійники можуть допомогти з продуктами, засобами гігієни, ліками, житлом тощо. Для цього потрібно залишити заявку на сайті. Після цього хтось з волонтерів обере заявку, а переселенець отримає сповіщення.

Крім того, українці через сервіс "єДопомога" можуть допомогти внутрішньо переміщеним особам. Волонтери мають можливість проглянути заявки від переселенців. Це може бути не лише пряма фінансова допомога, але й закупка потрібних речей, догляд за дітьми, медична допомога, надання тимчасово житла тощо.