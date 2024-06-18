Что такое "єДопомога": полезный гайд для переселенцев

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Что такое "єДопомога"

Проект "єДопомога" был создан в начале полномасштабной войны для помощи украинцам, пострадавшим в результате захватнического вторжения России. Это сайт, куда могут обратиться внутренне перемещенные лица для поиска необходимой информации и поддержки.

Главная цель проекта - объединить возможности страны, международных неправительственных организаций и волонтеров для помощи пострадавшим и внутренне перемещенным лицам во время войны.

Поддержка переселенцев

На сайте "єДопомога" украинцы могут найти информацию о получении статуса внутренне перемещенного лица и оформлении денежной помощи переселенцам.

Напомним, что внутренне перемещения лица могут ежемесячно получать от государства пособие. На взрослого выплачивают 2 тысячи гривен, а на ребенка - 3 тысячи гривен. Детальнее об этом - в материале РБК-Украина.

Кроме того, "єДопомога" объясняет, как сообщить о повреждении или уничтожении жилья в результате войны. Владельцы поврежденных квартир, частных домов или иного жилья могут получить компенсацию.

Также предлагается помощь для предпринимателей, которые трудоустроили переселенцев. Работодатели могут получить денежную компенсацию от государства.

Волонтерская помощь

На сервисе "єДопомога" также есть отдельный раздел для получения и предоставления волонтерской помощи.

Переселенцы могут обратиться за помощью к волонтерам и благотворительным организациям. Благотворители могут помочь с продуктами, средствами гигиены, лекарствами, жильем и т.д. Для этого необходимо оставить заявку на сайте. После этого кто-то из волонтеров выберет заявку, а переселенец получит уведомление.

Кроме того, украинцы через сервис "єДопомога" могут помочь внутренне перемещенным лицам. Волонтеры могут просмотреть заявки от переселенцев. Это может быть не только прямая финансовая помощь, но и закупка нужных вещей, уход за детьми, медицинская помощь, предоставление временно жилья т.д.