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Що таке "дух Анкоріджу", про який постійно згадують росіяни: пояснення Буданова

10:38 07.07.2026 Вт
1 хв
Йдеться про формулу "3+2"
aimg Юлія Капітонова aimg Мілан Лєліч
Фото: Кирило Буданов, глава ОПУ (Getty Images)

Для Росії "дух Анкоріджу" - це власна інтерпретація того, що сталося на Алясці між президентом США Дональдом Трампом і диктатором Володимиром Путіним.

Про це голова Офісу президента Кирило Буданов заявив в ексклюзивному інтерв'ю РБК-Україна.

За словами очільника ОПУ, у Росії та США різна інтерпретація подій в Анкоріджі.

Так, Кремль вірить в те, що він зазвичай називає "3 плюс 2".

"Три - це Автономна Республіка Крим, Донецька, Луганська область. Плюс два - це частини Херсонської, Запорізької області, які зараз під їх контролем. Тобто завершення війни на таких умовах, визнання всіма повного суверенітету Російської Федерації на цій території. Оце є "дух Анкоріджа". Такий сенс росіяни вкладають в цей термін", - пояснив Буданов.

Він також додав, що є багато інших кроків. Але в тому, що стосується України - мовиться саме про це.

"Всі розуміють, що це для нас неприйнятно", - наголосив глава ОПУ.

Раніше РБК-Україна писало, як Буданов оцінює нещодавні рішення Лукашенка. Він також пояснив, чи варто боятися вторгнення Білорусі.

Окрім того, глава ОПУ спрогнозував імовірність завершення війни вже цього року.

Також Буданов пояснив, чи може Росія в 2026 році провести нову мобілізацію.

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Російська ФедераціяСполучені Штати АмерикиКирило БудановВійна Росії проти України