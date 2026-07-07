Що таке "дух Анкоріджу", про який постійно згадують росіяни: пояснення Буданова

За словами очільника ОПУ, у Росії та США різна інтерпретація подій в Анкоріджі.

Так, Кремль вірить в те, що він зазвичай називає "3 плюс 2".

"Три - це Автономна Республіка Крим, Донецька, Луганська область. Плюс два - це частини Херсонської, Запорізької області, які зараз під їх контролем. Тобто завершення війни на таких умовах, визнання всіма повного суверенітету Російської Федерації на цій території. Оце є "дух Анкоріджа". Такий сенс росіяни вкладають в цей термін", - пояснив Буданов.

Він також додав, що є багато інших кроків. Але в тому, що стосується України - мовиться саме про це.

"Всі розуміють, що це для нас неприйнятно", - наголосив глава ОПУ.