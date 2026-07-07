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"Лукашенко почув Україну": Буданов пояснив, чи зберігається загроза з боку Білорусі

09:55 07.07.2026 Вт
2 хв
Глава ОПУ розкрив своє бачення ситуації
aimg Юлія Капітонова aimg Мілан Лєліч
"Лукашенко почув Україну": Буданов пояснив, чи зберігається загроза з боку Білорусі Фото: Кирило Буданов, глава ОПУ (Getty Images)
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Білоруський диктатор Олександр Лукашенко всерйоз сприйняв попередження української влади. Ба більше, війна з Україною для нього взагалі невигідна.

Про це голова Офісу президента Кирило Буданов розповів в ексклюзивному інтерв'ю РБК-Україна.

За словами очільника ОПУ, наразі можна спокійніше ставитися до питання Білорусі. Також вкрай важливо не створювати для себе ще одного ворога.

"Я не в тому сенсі, що ми самі щось там ескалюємо, ні. Але в принципі мати ще одного ворога і ще одну зону бойових дій нам точно невигідно. Те, що вони нас почули - це дуже правильний крок. І треба сприймати його саме так", - пояснив Буданов.

На переконання глави ОПУ, Лукашенку війна з Україною точно не потрібна.

Ба більше, всі розуміють, що для Білорусі вона завершиться крахом.

"Тому що з одного боку Росія, яка буде душити в братських обіймах і задушить в таких умовах до кінця. І вони це чудово знають. З іншого боку Україна, яка, скажімо так, щось може", - пояснив Буданов.

Лукашенко усвідомлює, що для нього у війні з Україною немає жодного сенсу.

"Відповідно, станом на зараз, на момент розмови, загроз якихось, я не кажу тільки про наступ на землі, я не бачу", - підсумував глава ОПУ.

Як повідомляло раніше РБК-Україна, Буданов розповів, чому Трамп різко змінив свою позицію щодо України.

Окрім того, він розкрив правду про свої відносини з Володимиром Зеленським.

Також глава ОПУ пояснив, чи є шанс на завершення війни в 2026 році.

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