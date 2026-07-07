ua en ru
Вт, 07 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Обстріл Києва Графіки відключення світла Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Чи є шанс на завершення війни цього року: відповідь Буданова

08:41 07.07.2026 Вт
2 хв
Зараз відбувається ескалація, вважає керівник ОП
aimg Олена Чупровська aimg Мілан Лєліч
Чи є шанс на завершення війни цього року: відповідь Буданова Фото: керівник Офісу президента Кирило Буданов (РБК-Україна)
Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

Шанс того, що у 2026 році активна фаза війни завершиться, існує.

Про це в інтерв'ю для РБК-Україна розповів керівник Офісу президента України Кирило Буданов.

"Шанси є, і весною був дуже гарний темп перемовин. Зараз ми всі пішли в ескалацію, це всі розуміють. Для того, щоб вийти з ескалації, зазвичай потрібна максималізація ескалації", - сказав він.

Буданов заявив, що після екалації чекає деескалація та продовження діалогу, якщо сторони будуть в цьому зацікавлена. І Росія, яка поки що не показує готовності до діалогу, в певний час стане зацікавленою, вважає Буданов.

На запитання, чи це вікно можливостей якось пов'язане з виборами в США, що пройдуть в листопаді, керівник ОП відповів так:

"Це один з факторів, але, повірте, це не найголовніше. Хоча і досить вагомо", - заявив Буданов.

Є також популярна теза про те, що у Росії розуміють, що їм треба встигнути домовитись саме з нинішнім президентом США Дональдом Трампом, бо з його наступником у них точно ні про що хороше домовитись не вийде.

"Я, в принципі, погоджуюсь з цією тезою. Але ж ви правильно аналізуйте її. А скільки часу у президента Трампа? У нього ще мінімум два роки", - відповідає на це Буданов.

Незалежно від результатів виборів до Конгресу, Трамп все одно залишиться головною постаттю в США.

"Будуть певні ускладнення, але це більше виллється у внутрішній політиці", - пояснив Буданов.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що Трамп, за твердженнями президента України Володимира Зеленського, почав дивитись інакше на Україну. Річ все в успішних далекобійних ударах по Росії, а Трамп хоче бути на тому боці, де успіх.

Результат війни Росії проти України визначить небо, впевнений глава держави. У цьому плані Україна є конкурентноспроможною.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Офіс президента Кирило Буданов Війна в Україні
Новини
Був "перехідний період": Буданов розповів про свої стосунки з Зеленським
Був "перехідний період": Буданов розповів про свої стосунки з Зеленським
Аналітика
Ультиматумом з нами розмовляти не треба: інтерв'ю з Будановим про війну, Польщу і Зеленського
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Ультиматумом з нами розмовляти не треба: інтерв'ю з Будановим про війну, Польщу і Зеленського