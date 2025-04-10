Що таке дощові шини: переваги, недоліки та чи варто переплачувати

Що не так з дорогою у дощ

Дорожні умови влітку найбільш сприятливі для безпечного руху. Але і в теплий сезон трапляються ситуації, коли автомобілю непросто втриматись на дорозі: дощ. Причому не просто мокрий асфальт, а саме дощ, коли на поверхні тримається тонкий, але суцільний шар води, а там, де його немає – там течуть потоки та стоять калюжі. Ось в таких умовах середньостатистичному автомобілістові теж не завадили б спеціальні дощові покришки – як у гоночних болідів.

І провідні виробники шин відгукнулись, створивши окрему категорію літніх шин – дощових. Протектор яких розрахований на рух поверхнею з постійним шаром води.

Чому з дощовими шинами краще

Найголовніша відзнака дощових шин від звичайних літніх у їхній підвищеній стійкості до аквапланування – одного з найнебезпечніших явищ, з якими може зустрітися сучасний водій.

Машина, яка їде по змочуваній дощем дорозі, своїми колесами протискує шар води на поверхні і дістає шашками протектора до самого асфальта. В результаті більш-менш успішно чіпляючись за дорогу. Але якщо швидкість збільшиться (чи збільшиться кількість води на поверхні), настане мить, коли шашки протектора не встигатимуть протискувати шар води – і тоді колеса спливають на водяному клині, який вони буквально "нагорнули" поперед себе.

Відтак, автомобіль втрачає керованість, адже не має контакту з дорогою. І вже немає сенсу повертати кермо чи гальмувати. Вчасно помітити аквапланування навіть досвідченому водієві непросто, і якщо під час такого глісирування драйвер спробує змінити напрямок чи швидкість, машина може просто вилетіти з дороги. (Правильним рішенням буде просто скинути газ, щоб машина уповільнилася природнім шляхом і схопилася протектором за дорогу).

Отже, разом із збільшенням кількості комфортабельних і швидкісних автомобілів, водії яких воліють їздити без обмежень за будь-якої погоди, у провідних виробників шин народилася конструкція літніх шин для надійної керованості у дощову погоду. В залежності від маркетингової політики одні виробники позиціонують таку гуму як шини для прохолодного літа або для регіонів зі складними кліматичними умовами, інші називають такі покришки просто дощовими.

Конструкція дощових шин

В цілому дощові моделі є типовими літніми шинами. Вони мають відповідний склад гуми протектора, на відміну від зимових моделей в них немає тонких ламелей і великих виступаючих шашок у його плечовій зоні. Проте саме протектор відрізняє дощові шини від звичайних літніх.

Головне завдання конструкторів у цьому випадку – активізувати відведення води з зони контакту шини з дорогою. Саме тому у дощових моделей перш за все впадають в око широкі повздовжні канавки для відведення води на протекторі. В залежності від моделі і ширини покришки їх може бути і одна, і більше, аж до чотирьох. Вони з’єднані між собою чи з краями протектора глибокими каналами, через які врешті решт вода швидко виходить за межі зони контакту.

Другий спосіб ефективно прибрати воду з-під шини – відвести її через широкі V-подібні канавки в центрі протектора. Колесо з ними отримує ефектний з дизайнерської точки зору вигляд, але на покришках з широким профілем (від 225 мм) такий малюнок стає неефективним. Фактично ці колеса не варто вважати дощовими, бо на швидкості вода не встигає покидати пляму контакту – їй доводиться долати надто довгий шлях від центру бігової доріжки до її країв. Зрозуміло, що шини з V-подібними канавками, дощові чи ні, будуть відноситись до моделей направленого обертання.

Нарешті, шини для дощової погоди мають ще одну відмінність від звичайних літніх – склад гумового компаунду у них підібраний таким чином, щоб колесо добре чіплялося за мокру дорогу. Відповідні особливості має і нарізка протектора.

Коротко

Певно, таки не буде перебільшенням говорити про дощові шини як про окремий клас, адже їх випускається доводі багато і вони дійсно роблять їзду у дощ більш безпечною. Сенс у них вбачають ті водії, яким потрібне надійне зчеплення коліс з дорогою за будь-якої літньої погоди, і зокрема – у найбільш несприятливих, "мокрих" умовах.

При підготовці статті були використані матеріали Nokian Tyres та Rosava.