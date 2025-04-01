Що робити, якщо потрапив на авто у яму на дорозі: покрокова інструкція для водіїв

Традиційно після зими наші шляхи демонструють чимало додатково вад у вигляді глибоких вибоїн. Що робити водієві, який все ж проґавив яму і машина отримала помітного струсу?

Певно, дефекти дорожнього полотна варті того, щоб створити для них окрему систему класифікації, але ми скажемо тільки, щоб будь-яка яма в асфальті глибиною більше 3-5 см може становити небезпеку для автомобіля. При тому шкода для машини залежить від розмірів її коліс, маси і швидкості, з якою вона рухалась в момент зустрічі з вибоїною. Чимало залежить і від дій водія. Власне, про все це ми і поговоримо.

Чому слід боятись ям на дорозі

Пошкодження, які машина отримує при контакті з вибоїною – точніше, з її грубими краями – різнопланові. Найбільш ймовірні серед них – розрубана шина, деформований колісний диск, погнуті деталі підвіски, пом’яті чи зруйновані піддони двигуна та трансмісії.

Справжня небезпека таких пригод не у тому, що продовжувати поїздку буде неможливо, а у тому що водій може пробувати продовжити рух на машині з пошкодженнями. А вони будь-якої миті можуть поглибитись і призвести до аварії. Ось чому досвідчені автомеханіки радять після жорсткого контакту машини з вибоїною чи асфальтовими хвилями неодмінно перевірити авто.

Після сильного удару колесом о вибоїну:

Уповільнюйтесь, але не гальмуйте різко. Вмикайте "аварійку" і зупиняйтесь у безпечному місці;

Рухаючись до місця зупинки, придивіться до керма – чи адекватно машина реагує на нього, чи не повернулось воно відносно свого звичного стану у положенні "прямо";

При працюючому двигуні роздивіться, що показують прилади та інформаційні екрани – чи немає там аварійних повідомлень. Що може бути неприємного: падіння тиску оливи в двигуні, перегрів двигуна, зникнення зарядки акумулятора та інші проблеми з електрикою. Оскільки частина цих проблем може заявити про себе пізніше, варто повернутись до приладів за кілька хвилин – наприклад після того, як буде перевірено ходову частину.

Огляньте обидва колеса на тій стороні, де був удар о вибоїну. Велика ймовірність пошкодження однієї або обох шин та дисків, при тому вивчати треба і внутрішній бік колеса теж. Якщо пошкодження колеса (шини чи диска) невелике, тиск у ньому падатиме поволі і до нуля колесо спустить вже при вас;

Якщо ви не певні, що удар був самим лише колесом, зазирніть під передній бампер, під двигун та передню вісь. Буває, машина б’ється о високий асфальтовий горб чи камінь піддоном двигуна та коробки передач, нижнім важелем передньої підвіски, елементами вихлопу. Свіжі подряпини на металі разом із залишками асфальту на ньому точно вкажуть на місце, в якому був контакт з дорогою.

Екзотичні випадки

Варто знати і про менш поширені наслідки жорсткої зустрічі коліс з ямами та хвилями асфальту. Наприклад, буває, що після такого удару раптом зупиняється двигун. Це може бути наслідком автоматичного спрацювання вимикача, який за вимогами пасивної безпеки має припиняти роботу паливного насосу при ДТП. Щоб повернути насос до активного стану, треба буде шукати спеціальну кнопку чи зателефонувати на гарячу лінію свого автодилера.

На немолодому автомобілі після жорсткого удару на вибоїні бува зникає той чи інший контакт в електрообладнанні. Найчастіше щось "відходить" у розподільчій коробці чи блоці запобіжників. Тобто коли після струсу на гарній ямі в машині зупинився якийсь електроприлад, поворушіть запобіжники та реле у "чорній скринці". І записуйтесь на прийом до електрика на вашій любимій СТО.

Коротко

Коли ви хочете мати більше гарантій, що дістанетесь мети поїздки поганою дорогою без пригод, можна зробити дещо для автомобіля – щоб він гідно витримав таке випробування. Накачайте шини на 0,5 – 0,7 зайві атмосфери, покладіть у багажник друге запасне колесо, встановіть водійське крісло на максимальну висоту. І налаштуйтесь на те, що найбільш ефективним помічником на дорозі з вибоїнами для вас буде стриманий стиль руху і низька швидкість. Яка знизить наслідки ударів коліс о вибоїни, а головне – дозволить вам завчасно побачити ці перешкоди і правильно відреагувати на них.

При підготовці статті були використані матеріали Autocentre та Motor.