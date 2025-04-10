Что такое дождевые шины: преимущества, недостатки и стоит ли переплачивать

Что не так с дорогой в дождь

Дорожные условия летом наиболее благоприятны для безопасного движения. Но и в теплый сезон случаются ситуации, когда автомобилю непросто удержаться на дороге: дождь. Причем не просто мокрый асфальт, а именно дождь, когда на поверхности держится тонкий, но сплошной слой воды, а там, где его нет - там текут потоки и стоят лужи. Вот в таких условиях среднестатистическому автомобилисту тоже не помешали бы специальные дождевые покрышки - как у гоночных болидов.

И ведущие производители шин откликнулись, создав отдельную категорию летних шин - дождевых. Протектор которых рассчитан на движение по поверхности с постоянным слоем воды.

Почему с дождевыми шинами лучше

Самое главное отличие дождевых шин от обычных летних в их повышенной устойчивости к аквапланированию - одному из самых опасных явлений, с которыми может встретиться современный водитель.

Машина, которая едет по смачиваемой дождем дороге, своими колесами протискивает слой воды на поверхности и достает шашками протектора до самого асфальта. В результате более-менее успешно цепляясь за дорогу. Но если скорость увеличится (или увеличится количество воды на поверхности), наступит момент, когда шашки протектора не будут успевать протискивать слой воды - и тогда колеса всплывают на водяном клине, который они буквально "развернули" впереди себя.

Следовательно, автомобиль теряет управляемость, ведь не имеет контакта с дорогой. И уже нет смысла поворачивать руль или тормозить. Вовремя заметить аквапланирование даже опытному водителю непросто, и если во время такого глиссирования драйвер попытается изменить направление или скорость, машина может просто вылететь с дороги. (Правильным решением будет просто сбросить газ, чтобы машина замедлилась естественным путем и схватилась протектором за дорогу).

Итак, вместе с увеличением количества комфортабельных и скоростных автомобилей, водители которых предпочитают ездить без ограничений при любой погоде, у ведущих производителей шин родилась конструкция летних шин для надежной управляемости в дождливую погоду. В зависимости от маркетинговой политики одни производители позиционируют такую резину как шины для прохладного лета или для регионов со сложными климатическими условиями, другие называют такие покрышки просто дождевыми.

Конструкция дождевых шин

В целом дождевые модели являются типичными летними шинами. Они имеют соответствующий состав резины протектора, в отличие от зимних моделей в них нет тонких ламелей и крупных выступающих шашек в его плечевой зоне. Однако именно протектор отличает дождевые шины от обычных летних.

Главная задача конструкторов в данном случае - активизировать отвод воды из зоны контакта шины с дорогой. Именно поэтому у дождевых моделей прежде всего бросаются в глаза широкие продольные канавки для отвода воды на протекторе. В зависимости от модели и ширины покрышки их может быть и одна, и больше, вплоть до четырех. Они соединены между собой или с краями протектора глубокими каналами, через которые в конце концов вода быстро выходит за пределы зоны контакта.

Второй способ эффективно убрать воду из-под шины - отвести ее через широкие V-образные канавки в центре протектора. Колесо с ними получает эффектный с дизайнерской точки зрения вид, но на покрышках с широким профилем (от 225 мм) такой рисунок становится неэффективным. Фактически эти колеса не стоит считать дождевыми, так как на скорости вода не успевает покидать пятно контакта - ей приходится преодолевать слишком длинный путь от центра беговой дорожки до ее краев. Понятно, что шины с V-образными канавками, дождевые или нет, будут относиться к моделям направленного вращения.

Наконец, шины для дождливой погоды имеют еще одно отличие от обычных летних - состав резинового компаунда в них подобран таким образом, чтобы колесо хорошо цеплялось за мокрую дорогу. Соответствующие особенности имеет и нарезка протектора.

Коротко

Пожалуй, таки не будет преувеличением говорить о дождевых шинах как об отдельном классе, ведь их выпускается довольно много и они действительно делают езду в дождь более безопасной. Смысл в них видят те водители, которым требуется надежное сцепление колес с дорогой при любой летней погоде, и в частности - в самых неблагоприятных, "мокрых" условиях.

При подготовке статьи были использованы материалы Nokian Tyres и Rosava.