Що святкують 23 серпня: церковні події та головні традиції дня

Сьогодні, 23 серпня, православна церква вшановує пам'ять мученика Луппа Солунського та священномученика Іринея Ліонського. Також цього дня завершується відзначення одного з головних християнських свят - Успіння Пресвятої Богородиці.
РБК-Україна розповідає про історію свята, головні заборони дня, а також народні повір'я, що з ним пов'язані.
За новим церковним календарем 23 серпня православні відзначають:
Свято Успіння символізує завершення земного життя Богородиці та її вознесіння на Небо. Віддання - це завершальний день урочистостей.
Лупп був вірним учнем святого Дмитрія Солунського. За поширення християнської віри його піддали тортурам та стратили. До святого Луппа моляться про зцілення від важких недуг.
Іриней Ліонський прославився як один із перших богословів і ревний захисник православ’я від єресей.
До святих цього дня віряни звертаються з молитвами про зміцнення віри, мудрість і захист від бід.
Згідно з народними віруваннями та церковними традиціями, сьогодні не варто:
У народі день мав назву Лупп Брусничник - до цього часу якраз достигає брусниця і її починають збирати на компоти, соки та варення.
Іменини святкують:
Окрім церковного, сьогодні в Україні та світі відзначають кілька важливих дат:
День Державного Прапора України. Встановлений у 2004 році, це свято вшановує синьо-жовтий стяг, що став символом незалежності та єдності країни.
Міжнародний день пам’яті жертв сталінізму та нацизму. Дата запроваджена Європейським парламентом у 2009 році.
Міжнародний день рабства та його ліквідації. Присвячений боротьбі з сучасними формами експлуатації.
Міжнародний день сліпих собак. Щорічна подія, яка була запроваджена з метою вшанування підвищення обізнаності про сліпих собак та їхні неймовірні здібності.
Також 23 серпня відзначають свій день народження два українських міста - Харків та Луцьк.
