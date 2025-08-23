Что празднуют 23 августа: церковные события и главные традиции дня

Сегодня, 23 августа, православная церковь чтит память мученика Луппа Солунского и священномученика Иринея Лионского. Также в этот день завершается празднование одного из главных христианских праздников - Успения Пресвятой Богородицы.
РБК-Украина рассказывает об истории праздника, главных запретах дня, а также народных поверьях, которые с ним связаны.
По новому церковному календарю 23 августа православные отмечают:
Праздник Успения символизирует завершение земной жизни Богородицы и ее вознесение на Небо. Отдание - это завершающий день торжеств.
Лупп был верным учеником святого Дмитрия Солунского. За распространение христианской веры его подвергли пыткам и казнили. Святому Луппу молятся об исцелении от тяжелых недугов.
Ириней Лионский прославился как один из первых богословов и ревностный защитник православия от ересей.
К святым в этот день верующие обращаются с молитвами об укреплении веры, мудрости и защите от бед.
Согласно народным верованиям и церковным традициям, сегодня не стоит:
В народе день назывался Лупп Брусничник - к этому времени как раз созревает брусника и ее начинают собирать на компоты, соки и варенье.
Именины празднуют:
Кроме церковного, сегодня в Украине и мире отмечают несколько важных дат:
День Государственного Флага Украины. Установленный в 2004 году, этот праздник чествует сине-желтое знамя, ставшее символом независимости и единства страны.
Международный день памяти жертв сталинизма и нацизма. Дата введена Европейским парламентом в 2009 году.
Международный день рабства и его ликвидации. Посвящен борьбе с современными формами эксплуатации.
Международный день слепых собак. Ежегодное событие, которое было введено с целью чествования повышения осведомленности о слепых собаках и их невероятных способностях.
Также 23 августа отмечают свой день рождения два украинских города - Харьков и Луцк.
При написании материала были использованы следующие источники: церковный календарь, ПЦУ, OrthodoxWiki, DayToday.