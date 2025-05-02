Що стоїть за російськими вимогами визнати Крим частиною РФ: пояснення експерта

Російська Федерація (РФ) вимагає визнати Крим частиною своєї території, щоб зірвати переговори щодо завершення повномасштабної війни.
Про це розповів експерт Асоціації "Реінтеграція Криму" Борис Бабін в матеріалі РБК-Україна "Трамп міняє карти. Чому у мирних переговорах раптово згадали про Крим".
"Це вимоги просто, щоб зірвати переговори і розписатися у власній агресивній сутності російського режиму, тому що вони суперечать міжнародному праву. Так само можна вимагати погасити сонце. І тому вони їх заявляють, прекрасно знаючи, що ніхто це навіть серйозно обговорювати не буде", - заявив експерт.
Він додав, що європейські лідери, а також частина оточення голови Білого дому Дональда Трампа усвідомлюють тактику росіян. Але судячи з мінливих заяв президента Сполучених Штатів Америки (США), боротьба за його позицію продовжується.
За словами Бабіна, розмови щодо визнання Криму зіграли більше на користь України, оскільки продемонстрували світу, що диктатор Володимир Путін не бажає миру. Водночас плани Штатів якнайшвидше завершити війну можуть зрештою залишити вкрай складне питання Криму поза предметними переговорами.
Крим - півострів на півдні України. У 2014-му Росія окупувала його, провівши так званий референдум під тиском військової присутності. Світова спільнота не визнала цю анексію легітимною, і більшість країн досі вважають Крим частиною України.
Нещодавно Reuters опублікувало "мирний план" США. Американський та українсько-європейський документи багато в чому схожі один на одного, але є й суттєві відмінності. Згідно з ідеєю Вашингтона, Штати планують визнати Крим російським на юридичному рівні.
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