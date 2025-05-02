Что стоит за российскими требованиями признать Крым частью РФ: объяснение эксперта

Российская Федерация (РФ) требует признать Крым частью своей территории, чтобы сорвать переговоры по завершению полномасштабной войны.
Об этом рассказал эксперт Ассоциации "Реинтеграция Крыма" Борис Бабин в материале РБК-Украина "Трамп меняет карты. Почему в мирных переговорах внезапно вспомнили о Крыме".
"Это требования просто, чтобы сорвать переговоры и расписаться в собственной агрессивной сущности российского режима, потому что они противоречат международному праву. Так же можно требовать погасить солнце. И поэтому они их заявляют, прекрасно зная, что никто это даже серьезно обсуждать не будет", - заявил эксперт.
Он добавил, что европейские лидеры, а также часть окружения главы Белого дома Дональда Трампа осознают тактику россиян. Но судя по меняющимся заявлениям президента Соединенных Штатов Америки (США), борьба за его позицию продолжается.
По словам Бабина, разговоры о признании Крыма сыграли больше в пользу Украины, поскольку продемонстрировали миру, что диктатор Владимир Путин не желает мира. В то же время планы Штатов как можно быстрее завершить войну могут в конце концов оставить крайне сложный вопрос Крыма вне предметных переговоров.
Крым - полуостров на юге Украины. В 2014-м Россия оккупировала его, проведя так называемый референдум под давлением военного присутствия. Мировое сообщество не признало эту аннексию легитимной, и большинство стран до сих пор считают Крым частью Украины.
Недавно Reuters опубликовало "мирный план" США. Американский и украинско-европейский документы во многом похожи друг на друга, но есть и существенные различия. Согласно идее Вашингтона, Штаты планируют признать Крым российским на юридическом уровне.
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