Що стоїть за російськими вимогами визнати Крим частиною РФ: пояснення експерта

"Це вимоги просто, щоб зірвати переговори і розписатися у власній агресивній сутності російського режиму, тому що вони суперечать міжнародному праву. Так само можна вимагати погасити сонце. І тому вони їх заявляють, прекрасно знаючи, що ніхто це навіть серйозно обговорювати не буде", - заявив експерт.

Він додав, що європейські лідери, а також частина оточення голови Білого дому Дональда Трампа усвідомлюють тактику росіян. Але судячи з мінливих заяв президента Сполучених Штатів Америки (США), боротьба за його позицію продовжується.

За словами Бабіна, розмови щодо визнання Криму зіграли більше на користь України, оскільки продемонстрували світу, що диктатор Володимир Путін не бажає миру. Водночас плани Штатів якнайшвидше завершити війну можуть зрештою залишити вкрай складне питання Криму поза предметними переговорами.