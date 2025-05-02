Что стоит за российскими требованиями признать Крым частью РФ: объяснение эксперта

"Это требования просто, чтобы сорвать переговоры и расписаться в собственной агрессивной сущности российского режима, потому что они противоречат международному праву. Так же можно требовать погасить солнце. И поэтому они их заявляют, прекрасно зная, что никто это даже серьезно обсуждать не будет", - заявил эксперт.

Он добавил, что европейские лидеры, а также часть окружения главы Белого дома Дональда Трампа осознают тактику россиян. Но судя по меняющимся заявлениям президента Соединенных Штатов Америки (США), борьба за его позицию продолжается.

По словам Бабина, разговоры о признании Крыма сыграли больше в пользу Украины, поскольку продемонстрировали миру, что диктатор Владимир Путин не желает мира. В то же время планы Штатов как можно быстрее завершить войну могут в конце концов оставить крайне сложный вопрос Крыма вне предметных переговоров.