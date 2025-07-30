Що буде з вашим тілом, якщо лягати спати після 23:00 щодня протягом місяця

Якщо ви відчуваєте, що могли б покращити якість свого сну, лікарка Сара Марін Барбелл ділиться у своїх соціальних мережах посібником з простими, але науково обґрунтованими порадами для кращого сну.

Серед іншого, експертка наголошує: "Якщо ви лягаєте спати пізніше одинадцятої вечора, ви помітите наслідки за чотири тижні."

Які наслідки пізнього відходу до сну?

Хоча може здатися, що ця звичка нешкідлива, вона може бути особливо шкідливою з плином днів і тижнів. За словами експертки, у перший тиждень ви помітите більшу втому, хоча спочатку нічого серйозного.

Цього тижня знижується рівень мелатоніну (гормону сну) і підвищується рівень кортизолу (гормону стресу).

Це призводить до погіршення самопочуття та посилення апетиту. На другий тиждень знижується гормон росту, зменшується відновлення м'язів, а у дітей може спостерігатися затримка росту. Третій тиждень є ключовим, оскільки саме тоді мозок починає дійсно страждати.

Це відбувається тому, що мозок не очищається від токсинів, які він генерував протягом дня; за словами експертки, "ваш мозок врешті-решт починає поїдати сам себе".

Починаючи з четвертого тижня, ваш мозок впадає у повний розлад. На цьому етапі знижується лептин і підвищується грелін, що призведе до все більшого відчуття голоду. Перш за все, це вплине на споживання жирів і цукру, що може бути дуже шкідливим. Крім того, постраждає і мікробіота.

Поради лікаря для якісного сну

Щоб уникнути будь-яких вищезгаданих наслідків, лікарка рекомендує п'ять порад, які ви можете легко і зручно впровадити у своє повсякденне життя.

Одна з них очевидна: не лягайте спати пізніше 23:00, оскільки ваше тіло виробляє мелатонін, який є ключовим для відновлення тканин і регуляції метаболізму, а пізній відхід до сну може перешкоджати цьому процесу.

Також спробуйте відрегулювати температуру так, щоб вона була ідеальною. Це від 18 до 20 градусів Цельсія, і, звичайно, у повністю темному приміщенні. Крім того, важливо не користуватися смартфоном за годину до сну. Синє світло від мобільних телефонів та електронних пристроїв затримує засинання. Намагайтеся вечеряти легко і рано, завжди до 21:00.

У дуже специфічних випадках і під наглядом лікаря можуть бути рекомендовані деякі добавки, такі як бісгліцинат магнію, L-теанін, ашваганда або мелатонін пролонгованої дії.