Що буде з вашим тілом, якщо лягати спати після 23:00 щодня протягом місяця

Гарно виспатися - це не розкіш, це життєво важлива необхідність. Без спокійного сну наше тіло і розум не функціонують на 100%.
Які наслідки пізнього відходу до сну, пояснює РБК-Україна з посиланням на Marca.
Якщо ви відчуваєте, що могли б покращити якість свого сну, лікарка Сара Марін Барбелл ділиться у своїх соціальних мережах посібником з простими, але науково обґрунтованими порадами для кращого сну.
Серед іншого, експертка наголошує: "Якщо ви лягаєте спати пізніше одинадцятої вечора, ви помітите наслідки за чотири тижні."
Хоча може здатися, що ця звичка нешкідлива, вона може бути особливо шкідливою з плином днів і тижнів. За словами експертки, у перший тиждень ви помітите більшу втому, хоча спочатку нічого серйозного.
Цього тижня знижується рівень мелатоніну (гормону сну) і підвищується рівень кортизолу (гормону стресу).
Це призводить до погіршення самопочуття та посилення апетиту. На другий тиждень знижується гормон росту, зменшується відновлення м'язів, а у дітей може спостерігатися затримка росту. Третій тиждень є ключовим, оскільки саме тоді мозок починає дійсно страждати.
Це відбувається тому, що мозок не очищається від токсинів, які він генерував протягом дня; за словами експертки, "ваш мозок врешті-решт починає поїдати сам себе".
Починаючи з четвертого тижня, ваш мозок впадає у повний розлад. На цьому етапі знижується лептин і підвищується грелін, що призведе до все більшого відчуття голоду. Перш за все, це вплине на споживання жирів і цукру, що може бути дуже шкідливим. Крім того, постраждає і мікробіота.
Щоб уникнути будь-яких вищезгаданих наслідків, лікарка рекомендує п'ять порад, які ви можете легко і зручно впровадити у своє повсякденне життя.
Одна з них очевидна: не лягайте спати пізніше 23:00, оскільки ваше тіло виробляє мелатонін, який є ключовим для відновлення тканин і регуляції метаболізму, а пізній відхід до сну може перешкоджати цьому процесу.
Також спробуйте відрегулювати температуру так, щоб вона була ідеальною. Це від 18 до 20 градусів Цельсія, і, звичайно, у повністю темному приміщенні. Крім того, важливо не користуватися смартфоном за годину до сну. Синє світло від мобільних телефонів та електронних пристроїв затримує засинання. Намагайтеся вечеряти легко і рано, завжди до 21:00.
У дуже специфічних випадках і під наглядом лікаря можуть бути рекомендовані деякі добавки, такі як бісгліцинат магнію, L-теанін, ашваганда або мелатонін пролонгованої дії.