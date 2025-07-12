Як комфортно спати під час літньої спеки: 5 перевірених способів, що дійсно працюють

Літні ночі, особливо коли стовпчик термометра не бажає опускатися нижче +25°C, можуть перетворитися на справжні тортури. Спека не дає заснути, викликає дискомфорт, призводить до зневоднення та загальної втоми.

Охолодіть спальню протягом дня

Найперше правило - не дайте спеці проникнути в кімнату. Протягом дня, особливо в години пікової спеки (з 11:00 до 17:00-18:00), тримайте вікна та балконні двері зачиненими, а щільно закриті штори або жалюзі стануть вашими найкращими помічниками.

Це допоможе заблокувати сонячні промені та гаряче повітря, зберігаючи прохолоду всередині. Коли ж температура на вулиці почне спадати (увечері або вночі), відкрийте вікна навстіж, щоб створити протяг і випустити накопичене за день тепло.

Створіть "ефект вітерця"

Просто ганяти гаряче повітря вентилятором - неефективно. Щоб він дійсно допомагав охолодитися, використовуйте його з розумом. Розмістіть вентилятор так, щоб він не просто створював потік повітря, а працював на охолодження. Чудовий лайфхак - поставте миску з льодом або холодною водою перед вентилятором. Випаровування льоду створюватиме ефект "кондиціонера", подаючи до вас прохолодніше повітря.

Охолодіть себе перед сном

Зниження температури тіла перед тим, як лягти в ліжко, - ключовий момент. Прийміть прохолодний (не крижаний!) душ безпосередньо перед сном. Це допоможе змити піт і знизити температуру тіла. Або ж змочіть рушник у холодній воді (можна навіть додати кілька кубиків льоду) і прикладіть його до пульсуючих точок: зап'ясть, шиї, пахв. Це допоможе швидко охолодити кров.

Ще один варіант - наповніть гумову грілку холодною водою (або заморозьте її) і покладіть у ліжко біля ніг або під подушку.

Правильна гідратація та легкий раціон

Зневоднення посилює відчуття спеки та погіршує сон. Пийте багато води протягом дня, але намагайтеся обмежити великі об'єми рідини безпосередньо перед сном, щоб уникнути нічних пробуджень для походу до туалету. Уникайте алкоголю та кофеїну ввечері, оскільки вони мають сечогінний ефект та можуть порушувати сон.

Також важливо відкоригувати свій раціон: відмовтеся від важкої, жирної та гострої їжі на вечерю, адже її перетравлення виділяє багато тепла. Надайте перевагу легким продуктам, таким як салати, фрукти, йогурт або холодні супи.