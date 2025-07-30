Что будет с вашим телом, если ложиться спать после 23:00 каждый день в течение месяца

Если вы чувствуете, что могли бы улучшить качество своего сна, врач Сара Марин Барбелл делится в своих социальных сетях пособием с простыми, но научно обоснованными советами для лучшего сна.

Среди прочего, эксперт отмечает: "Если вы ложитесь спать позже одиннадцати вечера, вы заметите последствия через четыре недели."

Какие последствия позднего отхода ко сну?

Хотя может показаться, что эта привычка безвредна, она может быть особенно вредной с течением дней и недель. По словам эксперта, в первую неделю вы заметите большую усталость, хотя сначала ничего серьезного.

На этой неделе снижается уровень мелатонина (гормона сна) и повышается уровень кортизола (гормона стресса).

Это приводит к ухудшению самочувствия и усилению аппетита. На вторую неделю снижается гормон роста, уменьшается восстановление мышц, а у детей может наблюдаться задержка роста. Третья неделя является ключевой, поскольку именно тогда мозг начинает действительно страдать.

Это происходит потому, что мозг не очищается от токсинов, которые он генерировал в течение дня; по словам эксперта, "ваш мозг в конце концов начинает поедать сам себя".

Начиная с четвертой недели, ваш мозг впадает в полное расстройство. На этом этапе снижается лептин и повышается грелин, что приведет к все большему чувству голода. Прежде всего, это повлияет на потребление жиров и сахара, что может быть очень вредным. Кроме того, пострадает и микробиота.

Советы врача для качественного сна

Чтобы избежать любых вышеупомянутых последствий, врач рекомендует пять советов, которые вы можете легко и удобно внедрить в свою повседневную жизнь.

Один из них очевиден: не ложитесь спать позже 23:00, поскольку ваше тело вырабатывает мелатонин, который является ключевым для восстановления тканей и регуляции метаболизма, а поздний отход ко сну может препятствовать этому процессу.

Также попробуйте отрегулировать температуру так, чтобы она была идеальной. Это от 18 до 20 градусов Цельсия, и, конечно, в полностью темном помещении. Кроме того, важно не пользоваться смартфоном за час до сна. Синий свет от мобильных телефонов и электронных устройств задерживает засыпание. Старайтесь ужинать легко и рано, всегда до 21:00.

В очень специфических случаях и под наблюдением врача могут быть рекомендованы некоторые добавки, такие как бисглицинат магния, L-теанин, ашваганда или мелатонин пролонгированного действия.