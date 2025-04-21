Що стало причиною смерті Папи Римського: заява Ватикану

Папа Римський Франциск помер у віці 88 років через інсульт. Після нього понтифік впав у кому.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Vatican News.
Офіційний медичний висновок про причину смерті понтифіка оприлюднив директор Управління охорони здоров'я та гігієни Ватикану професор Андреа Арканджелі. Він був підтверджений за допомогою електрокардіографічної танатографії (спеціальний запис ЕКГ, який роблять, щоб довести, що серце дійсно зупинилося остаточно і не подає жодних ознак життя).
За його словами, за інсультом послідувала кома і незворотний кардіоциркуляторний колапс (стан, коли серце і кровоносні судини повністю перестають працювати, і відновити їхню роботу вже неможливо).
"Цим я заявляю, що причини смерті, наскільки мені відомо і наскільки я можу судити, зазначені вище", - підкреслив він.
Нагадаємо, сьогодні, 21 квітня, стало відомо, що Папа Римський Франциск помер. Про його смерть повідомив кардинал Кевін Фаррелл, Камерленг Святої Римської Церкви.
Пізніше у ЗМІ з'явилася інформація, що понтифік помер через крововилив у мозок.
Більш детально про те, як світ відреагував на смерть Папи Римського, - в матеріалі РБК-Україна.
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