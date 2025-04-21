Что стало причиной смерти Папы Римского: заявление Ватикана

Официальное медицинское заключение о причине смерти понтифика обнародовал директор Управления здравоохранения и гигиены Ватикана профессор Андреа Арканджели. Оно было подтверждено с помощью электрокардиографической танатографии (специальная запись ЭКГ, которую делают, чтобы доказать, что сердце действительно остановилось окончательно и не подает никаких признаков жизни).

По его словам, за инсультом последовала кома и необратимый кардиоциркуляторный коллапс (состояние, когда сердце и кровеносные сосуды полностью перестают работать, и восстановить их работу уже невозможно).

"Настоящим я заявляю, что причины смерти, насколько мне известно и насколько я могу судить, указаны выше", - подчеркнул он.