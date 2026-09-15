Что общего между вейпами и веществами для консервации трупов: объясняет кардиолог
Вейпы содержат вещества, которые используют для консервации трупов, а их влияние может привести к серьезному повреждению легких.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на зявление кардиохирурга, директора Института сердца Бориса Тодурова в выпуске FEDORIV VLOG.
Курение вейпов - путь к трансплантации
По словам врача, последствия использования электронных сигарет могут быть очень серьезными.
"Электронные сигареты еще хуже, потому что там есть вещества, которые используются для консервации трупов", - отметил Тодуров.
Он также рассказал, что во время недавнего визита в Бостон общался с американскими коллегами, и отметил, что в некоторых клиниках США уже создают отдельные отделения для трансплантации легких молодым людям.
"Настолько это травмирует ткань легких - эти электронные сигареты, которые уже в 30 лет нуждаются в пересадке легких", - заявил кадиохирург.
Риски курения и способы бросить
Врач также отметил риски традиционного курения. По его словам, у людей, выкуривающих около 10 сигарет в день, риск развития рака легких значительно возрастает. Табачный дым, по его словам, повреждает не только легочную ткань, но и сосуды.
Отдельно кардиохирург высказался об отказе от курения. По его мнению, ключевым условием является решение самого человека, в то время как никотинозаместительные средства могут только помогать в этом процессе.
"Бросить курить - только волевое решение. Никакие пластыри, никотиновые жвачки, замена какая-то - это может поддержать, но без волевого решения ты не бросишь курить", - сказал Тодуров.
Опасность электронных сигарет
Как сообщалось ранее, в текущем году в Украине зафиксировали несколько резонансных случаев, связанных с вейпами.
В одном из них электронная сигарета взорвалась во рту подростка. В результате взрыва парень потерял несколько зубов, получил разрыв нижней губы и ожог слизистой рта.
Еще один случай произошел в Ужгороде, где семилетний мальчик нашел вейп и воспользовался им, после чего его в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу.
В то же время, значительная часть рынка электронных сигарет в Украине находится в тени. По данным исследования Kantar Украина, доля нелегальной продукции в категории электронных сигарет составляет 93,3%.
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