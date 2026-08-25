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Лише 4% електронних сигарет в Україні легальні: дослідження Kantar

16:57 25.08.2026 Вт
2 хв
Які основні ознаки нелегальної вейп-продукції в Україні?
aimg Юлія Бойко
Лише 4% електронних сигарет в Україні легальні: дослідження Kantar Дослідження свідчить про рекордний рівень нелегальних вейпів (фото: GettyImages)
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Майже весь ринок електронних сигарет в Україні перебуває в тіні: 93,3% продукції не відповідає вимогам законодавства, а повністю легальною є лише кожна двадцять п'ята одиниця товару.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на дані огляду ринку електронних цигарок від Kantar.

Що показало дослідження

Як йдеться в огляді, найвищий рівень нелегальної продукції зафіксовано в сегментах одноразових пристроїв та е-сигарет із багаторазовими картриджами й подами - там частка нелегального товару наближається до 100%.

За структурою ринку найпопулярнішим типом пристроїв виявились е-сигарети зі змінними багаторазовими картриджами/подами (42%), на другому місці - одноразові е-сигарети (39%).

Далі йдуть вейпи з вбудованим заправним резервуаром (21%) та е-сигарети зі змінними одноразовими картриджами (18%). Респонденти могли користуватися кількома типами продукції одночасно, тому сума часток перевищує 100%.

Більшість користувачів (75%) купують е-сигарети офлайн, і лише 25% - онлайн. Середній обсяг споживання рідини становить 1,7 мл на день.

Лише 4% електронних сигарет в Україні легальні: дослідження KantarІнфографіка Kantar

Дві третини ринку пристроїв і картриджів/подів контролюють бренди трьох китайських компаній - VapeOnly (Elf Bar, Lost Mary), Smoore (Vaporesso) та Woody Vapes (VooPoo).

Серед найбільших гравців на ринку рідин - третину займають українські виробники Chaser Lab, Liquid Lab та Octolab, а також китайський VapeOnly.

Як відрізнити нелегальні вейпи

Автори дослідження виокремили типові ознаки нелегальності вейп-продукції:

  • виражений запах або смак, відмінний від тютюнового;
  • одноразові пристрої чи картриджі об'ємом понад 2 мл;
  • вміст нікотину понад 20 мг/мл;
  • роздрібний продаж сировини для рідин та нікотину окремо або у складі наборів;
  • реалізація без акцизної марки;
  • медичні попередження іноземною мовою.
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Водночас варто враховувати контекст навколо представників цього ринку. Тему легальності вейп-ринку неодноразово порушували журналісти-розслідувачі.

Зокрема, Всеукраїнська асоціація ринку електронних сигарет (ВАРЕС) публічно позиціонує себе як об'єднання легальних імпортерів і виробників, однак, за даними медіа, діяльність усіх її учасників фігурувала у судових провадженнях, пов'язаних із незаконним обігом підакцизної продукції та ухиленням від сплати акцизу.

Журналісти посилалися на матеріали Єдиного реєстру судових рішень щодо компаній, пов'язаних із членами асоціації.

Зазначимо, дослідження ринку електронних сигарет провела компанія Kantar у квітні-травні 2026 року на замовлення найбільших виробників тютюнових виробів в Україні. У ньому взяли участь 600 повнолітніх користувачів електронних сигарет, які користуються ними щонайменше раз на тиждень та проживають в Україні.

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