Що Росія пообіцяла КНДР за допомогу у війні: дані Південної Кореї
Угода між КНДР та Росією щодо відправки північнокорейських військ передбачає двосторонні вигоди. Зокрема Росія нібито зобов'язалась виплачувати військових високу зарплату.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Korea Herald.
Корейський депутат Ві Сон Лак, який був послом Сеула в Росії, у коментарі The Korea Herald висловив думку, що вступ у війну проти України є "зовсім непоганою угодою" для Північної Кореї.
За його словами, фінансова і продовольча кризи в КНДР значною мірою вирішуються завдяки російській компенсації за її внесок у військові зусилля проти України.
Зауважимо, що за даними південнокорейської розвідки, за північнокорейських військових, Росія зобов'язалась постачати до КНДР 600-700 тисяч тонн рису на рік, виплачувати зарплату залученим у війну проти України північнокорейським військовим у 2 тисячі доларів, а також поділитись космічними технологіями.
Мало того, країни домовились щодо залучення РФ до участі в бойових діях на Корейському півострові в разі війни.
Війська КНДР в Росії
Нагадаємо, що нещодавно світ сколихнула інформація, що Північна Корея відправила до Росії тисячі своїх військовослужбовців.
Українська розвідка повідомляє, що їхня кількість може сягати більш як 10 тисяч.
Financial Times зазначило, що частина північнокорейських солдатів вже знаходиться в Курській області Росії, приблизно за 50 км від кордону з Україною.
У відповідь на це Південна Корея заявила про можливість посилення військової підтримки України. Також у Сеулі наголосили, що КНДР запросила російські технології, пов'язані з тактичною ядерною зброєю.
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