ua en ru
Вс, 03 ноября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Что Россия пообещала КНДР за помощь в войне: данные Южной Кореи

Россия, Воскресенье 03 ноября 2024 21:16
UA EN RU
Что Россия пообещала КНДР за помощь в войне: данные Южной Кореи Фото: что Россия пообещала КНДР за вступление в войну против Украины (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Соглашение между КНДР и Россией по отправке северокорейских войск предусматривает двусторонние выгоды. В частности, Россия якобы обязалась выплачивать военным высокую зарплату.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Korea Herald.

Корейский депутат Ви Сон Лак, являвшийся послом Сеула в России, в комментарии The Korea Herald выразил мнение, что вступление в войну против Украины является "совсем неплохим соглашением" для Северной Кореи.

По его словам, финансовый и продовольственный кризисы в КНДР в значительной степени разрешаются благодаря российской компенсации за ее вклад в военные усилия против Украины.

Заметим, что по данным южнокорейской разведки, при северокорейских военных Россия обязалась поставлять в КНДР 600-700 тысяч тонн риса в год, выплачивать зарплату вовлеченным в войну против Украины северокорейским военным в 2 тысячи долларов, а также поделиться космическими.

Более того, страны договорились о привлечении РФ к участию в боевых действиях на Корейском полуострове в случае войны.

Войска КНДР в России

Напомним, что недавно мир всколыхнула информация, что Северная Корея отправила в Россию тысячи своих военнослужащих.

Украинская разведка сообщает, что их количество может достигать более 10 тысяч.

Financial Times отметило, что часть северокорейских солдат уже находится в Курской области России, примерно в 50 км от границы с Украиной.

В ответ Южная Корея заявила о возможности усиления военной поддержки Украины. Также в Сеуле отметили, что КНДР пригласила российские технологии, связанные с тактическим ядерным оружием.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Корея Южная Корея Северная Корея Война России против Украины
NEWS
Более 10 тысяч военных. Стали известны потери РФ в Украине за неделю
Более 10 тысяч военных. Стали известны потери РФ в Украине за неделю
DAILY
Покровск, Курахово и новая угроза на Юге? Что происходит и чего ждать на фронте
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Покровск, Курахово и новая угроза на Юге? Что происходит и чего ждать на фронте