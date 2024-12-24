Що роблять на Різдво: колядують, щедрують чи засівають

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Коли українцям святкувати Різдво

У травні 2023 року відбувся Архієрейський Собор Української ПЦУ, за результатами якого було схвалено постанову "Про врегулювання календарного питання в ПЦУ".

Згідно з нею, Церква мала перейти на використання новоюліанського календаря, позбавленого деяких недоліків юліанського і суттєво точнішого (ближчого до астрономічних подій), ніж григоріанський.

Через це всі "неперехідні" свята (з нерухомими датами) змістились на 13 днів раніше.

14 липня 2023 року Верховна Рада схвалила закон 3258-IX про внесення змін до статті 73 Кодексу законів про працю України. 28 липня документ підписав президент Володимир Зеленський.

Він переніс святкування Різдва в Україні з 7 січня (як це було раніше) на 25 грудня.

27 липня 2023 року - під час Помісного Собору ПЦУ - перехід України на інший календар було затверджено остаточно. Тож з 1 вересня 2023 року ПЦУ перейшла на новоюліанський церковний календар (саме ця дата є початком нового церковного року).

Тепер Різдво Христове (або Різдво Господнє) припадає на 25 грудня. Цього року це - середа.

Різдво в Україні за новоюліанським календарем (скриншот: pomisna.info)

Тим часом Різдвяний святвечір, який у церковній традиції має назву Навечір'я Різдва Христового, українці відзначають ввечері вівторка, 24 грудня.

Коли колядують, щедрують та посівають

Традиція колядування прийшла до нас від часів язичницьких святкувань зимового сонцестояння, коли вшановували бога Коляду - символ сонця та родючості.

Із приходом на українські землі християнства, давні обряди здобули нову релігійну форму, а колядування стало невід'ємною частиною святкувань Різдва Христового.

Колядки почали розповідати про народження Спасителя, бажати людям добра й процвітання. Тим часом колядники, що їх виконують, отримують частування.

Традиційно колядники починають ходити, коли християнські сім'ї сідають вечеряти у Різдвяний святвечір (нині це - 24 грудня):

після завершення богослужіння

після появи на небі першої зірки (яка нагадує людям про Вифлеємську зорю, що сповістила світові про Народження Сина Божого)

"Починає лунати коляда, прославляючи прихід у світ нашого Спасителя та бажаючи людям добра і миру", - нагадали дещо раніше у ПЦУ.

Традиції колядування можуть дещо відрізнятись залежно від регіону, проте в цілому колядувати можна й на саме Різдво, а також на другий і третій день після нього (26 грудня, коли вшановують Пресвяту Богородицю, та 27 грудня, коли вшановують Стефана).

Наступні дні після Різдва у церковному календарі (скриншот: pomisna.info)

Щедрувати серед українців заведено ввечері - на Щедрий вечір або ж свято Святої Меланки. За новим стилем це свято припадає на 31 грудня.

Тим часом посівати українці здавна ходили вранці на Святого Василя. Згідно з новоюліанським календарем, це свято припадає на 1 січня. Отже, посівати тепер потрібно ходити після святкування Нового року.