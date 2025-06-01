Що робити при вибуху під час атаки на місто: інструкція, яка може врятувати життя

Раніше РБК-Україна писало, як діяти під час ракетної атаки, якщо обстріл застав на вулиці. Важливо швидко ховатися в укриття, лягати в заглиблення, прикривати дітей і дотримуватися безпечної пози. Головне - не панікувати і чітко виконувати інструкції, щоб зберегти життя.

Нагадаємо, Міноборони роз’яснило, як діяти під час обстрілу з РСЗВ - "Градів" чи "Смерчів". Якщо бачите залп, маєте кілька секунд, щоб сховатися в укритті. Рекомендують ховатися у підвалах, залишатися там ще 10 хвилин після обстрілу та не ігнорувати ознаки повторного удару.

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