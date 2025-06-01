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Що робити при вибуху під час атаки на місто: інструкція, яка може врятувати життя

Фото: Наслідки ракетного удару по Києву (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Веремєєва

Після вибухів, обвалів чи атак по цивільній інфраструктурі перша реакція більшості людей - паніка, шок або спроба самостійно рятувати інших. Але в масових інцидентах саме хаотичні дії очевидців можуть заважати тим, хто рятує життя професійно.

Як потрібно поводитися у такій ситуації, РБК-Україна із посиланням на Міністерство охорони здоров’я України (МОЗ).

Що таке масовий інцидент і чому він небезпечний

Масовий інцидент - це ситуація, коли кількість постраждалих настільки велика, що стандартні ресурси (медичні, рятувальні, логістичні) не справляються.

Впродовж останніх трьох років через цілеспрямовані удари РФ по житлових районах, ТЦ, вокзалах, укриттях таких випадків в Україні стало дуже багато. І кожна неконтрольована дія на місці трагедії може ускладнити порятунок або забрати життя.

Як зазвичай реагують люди під час надзвичайних ситуацій

Шок і дезорієнтація - тремтіння, розгубленість, неможливість зорієнтуватись.

Паніка чи ступор - біг, крик, істерика або навпаки - заціпеніння.

Наслідування натовпу - повторення дій інших, навіть шкідливих.

Пошук близьких, вимога інформації - конфлікти з поліцією, дзвінки.

Хибне "геройство" - спроби допомогти без знань, що може нашкодити.

Що потрібно робити, щоб не заважати, а допомогти

Не підходьте до епіцентру вибуху чи руйнування - росіяни застосовують тактику подвійного удару, коли другий приліт спрямований по тим, хто прибіг рятувати. Відійдіть щонайменше на 200 м або в укриття.

Викличте екстрені служби - 112 або 103. Повідомте чітку інформацію за алгоритмом M/ETHANE:

  • M - масовий випадок, потрібна допомога;
  • E - точне місце;
  • T - тип інциденту (вибух, пожежа, завал);
  • H - небезпеки (газ, уламки, обвал);
  • A - доступ до місця (перешкоди, заблоковані дороги);
  • N - кількість і тип постраждалих;
  • E - які служби вже на місці та кого ще викликати.

Не лізьте в епіцентр подій:

  • не переносіть поранених без стабілізації - це може спричинити смерть або параліч;
  • не знімайте фото/відео до офіційних заяв - це небезпечно й може зашкодити слідству;
  • не створюйте натовп - не стійте біля швидкої, не перекривайте проїзд.

Якщо ви маєте навички - дійте в межах знань

Пройшли курси з домедичної допомоги (наприклад, Stop the Bleed), допомагайте лише тоді, коли це безпечно.

Ставте запитання: "Що потрібно?", не дійте самостійно.

Можна зупинити кровотечу, організувати евакуацію, координувати порядок допомоги.

Що категорично не можна робити

  • Не викладайте фото/відео постраждалих.
  • Не переміщуйте поранених без дозволу медиків.
  • Не розповсюджуйте непідтверджену інформацію.
  • Не панікуйте - це передається іншим.

Памʼятайте: у таких ситуаціях головне - не нашкодити. Професійним рятувальникам і медикам часто потрібно лише одне - щоб люди не заважали. Якщо ви не знаєте, що робити - просто відійдіть на безпечну відстань і дайте дорогу тим, хто рятує.

Раніше РБК-Україна писало, як діяти під час ракетної атаки, якщо обстріл застав на вулиці. Важливо швидко ховатися в укриття, лягати в заглиблення, прикривати дітей і дотримуватися безпечної пози. Головне - не панікувати і чітко виконувати інструкції, щоб зберегти життя.

Нагадаємо, Міноборони роз’яснило, як діяти під час обстрілу з РСЗВ - "Градів" чи "Смерчів". Якщо бачите залп, маєте кілька секунд, щоб сховатися в укритті. Рекомендують ховатися у підвалах, залишатися там ще 10 хвилин після обстрілу та не ігнорувати ознаки повторного удару.

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