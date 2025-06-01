Что делать при взрыве во время атаки на город: инструкция, которая может спасти жизнь

Ранее РБК-Украина писало, как действовать во время ракетной атаки, если обстрел застал на улице. Важно быстро прятаться в укрытие, ложиться в углубление, прикрывать детей и соблюдать безопасную позу. Главное - не паниковать и четко выполнять инструкции, чтобы сохранить жизнь.

Напомним, Минобороны разъяснило, как действовать во время обстрела из РСЗО - "Градов" или "Смерчей". Если видите залп, есть несколько секунд, чтобы спрятаться в укрытии. Рекомендуют прятаться в подвалах, оставаться там еще 10 минут после обстрела и не игнорировать признаки повторного удара.

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