Что делать при взрыве во время атаки на город: инструкция, которая может спасти жизнь

После взрывов, обвалов или атак по гражданской инфраструктуре первая реакция большинства людей - паника, шок или попытка самостоятельно спасать других. Но в массовых инцидентах именно хаотичные действия очевидцев могут мешать тем, кто спасает жизни профессионально.
Как нужно вести себя в такой ситуации, РБК-Украина со ссылкой на Министерство здравоохранения Украины.
Массовый инцидент - это ситуация, когда количество пострадавших настолько велико, что стандартные ресурсы (медицинские, спасательные, логистические) не справляются.
В течение последних трех лет из-за целенаправленных ударов РФ по жилым районам, ТЦ, вокзалам, укрытиям таких случаев в Украине стало очень много. И каждое неконтролируемое действие на месте трагедии может усложнить спасение или унести жизни.
Шок и дезориентация - дрожь, растерянность, невозможность сориентироваться.
Паника или ступор - бег, крик, истерика или наоборот - оцепенение.
Подражание толпе - повторение действий других, даже вредных.
Поиск близких, требование информации - конфликты с полицией, звонки.
Ложное "геройство" - попытки помочь без знаний, что может навредить.
Не подходите к эпицентру взрыва или разрушения - россияне применяют тактику двойного удара, когда второй прилет направлен по тем, кто прибежал спасать. Отойдите минимум на 200 м или в укрытие.
Вызовите экстренные службы - 112 или 103. Сообщите четкую информацию по алгоритму M/ETHANE:
Не лезьте в эпицентр событий:
Прошли курсы по домедицинской помощи (например, Stop the Bleed), помогайте только тогда, когда это безопасно.
Задавайте вопрос: "Что нужно?", не действуйте самостоятельно.
Можно остановить кровотечение, организовать эвакуацию, координировать порядок помощи.
Помните: в таких ситуациях главное - не навредить. Профессиональным спасателям и медикам часто нужно только одно - чтобы люди не мешали. Если вы не знаете, что делать - просто отойдите на безопасное расстояние и дайте дорогу тем, кто спасает.
Ранее РБК-Украина писало, как действовать во время ракетной атаки, если обстрел застал на улице. Важно быстро прятаться в укрытие, ложиться в углубление, прикрывать детей и соблюдать безопасную позу. Главное - не паниковать и четко выполнять инструкции, чтобы сохранить жизнь.
Напомним, Минобороны разъяснило, как действовать во время обстрела из РСЗО - "Градов" или "Смерчей". Если видите залп, есть несколько секунд, чтобы спрятаться в укрытии. Рекомендуют прятаться в подвалах, оставаться там еще 10 минут после обстрела и не игнорировать признаки повторного удара.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.