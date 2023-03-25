Окупанти в Херсонській області катують людей, які не хочуть отримувати паспорт РФ, - ЦНС
Окупанти погрожують фізичною розправою жителям Херсонської області, якщо вони не захочуть отримувати паспорт РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.
"Місцеве населення тимчасово окупованих територій продовжує чинити спротив примусовій паспортизації. Темпи видачі російських паспортів занадто низькі й окупаційні адміністрації отримують системні догани від кремлівських кураторів", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що в населених пунктах на тимчасово окупованих районах Херсонської області росіяни знущаються з цивільного населення.
"За відмову від паспорта вони погрожують "ямою". Неодноразово окупанти проводили показові покарань, чоловікам одягали мішок та кидали в окопи", - повідомили у ЦНС.
Також, для тиску на людей, росіяни використовують катівню в Генічеську, де знущаються з місцевого населення. Там піддаються жорстоким тортурам громадяни з проукраїнськими поглядами, а також ті, хто не бажає виконувати вимоги місцевої окупаційної так званої "влади".
Нагадаємо, що в тимчасово окупованому Мелітополі загарбники продовжують примусову "паспортизацію" населення.
На тимчасово окупованій території Запорізької області росіяни продовжують примусову "паспортизацію" серед цивільних. Погрожують відібрати дітей у разі відмови від паспорта.
Росіяни проводять додаткові перевірки місцевих жителів окупованих територій, якщо у них немає паспорта РФ, доходить навіть до затримань.
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