Що робити при сонячних опіках: поради МОЗ

Сонячні опіки виникають після тривалого перебування на сонці. Шкіра стає гарячою на дотик, червоніє, набрякає, з’являються больові відчуття. У тяжких випадках можуть виникати невеликі пухирі, наповнені рідиною, нудота та лихоманка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров'я України.

Якщо ж опік таки стався, дотримуйтеся таких порад:

У МОЗ зазначили, що запобігти сонячним опікам можна за допомогою легкого та закритого одягу і капелюха, нанесенням на відкриті ділянки шкіри захисного крему. Також слід уникати перебування на сонці з 11:00 до 16:00.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що робити у разі сонячного чи теплового удару.

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