Что делать при солнечных ожогах: советы Минздрава

Фото: в Минздраве рассказали, что делать при солнечных ожогах (Getty Images)

Солнечные ожоги появляются после долгого пребывания на солнце. Кожа становится горячей на ощупь, краснеет, отекает, появляются болевые ощущения. В тяжелых случаях могут возникать небольшие волдыри, наполненные жидкостью, тошнота і лихорадка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Украины.

В Минздраве отметили, что предотвратить солнечные ожоги можно с помощью легкой и закрытой одежды и шляпы, нанесением на открытые участки кожи защитного крема. Также следует избегать пребывания на солнце с 11:00 до 16:00. Если же ожог таки произошел, следуйте следующим советам: Как только вы поняли, что обгорели, - спрячьтесь от солнца в тени, оптимально в прохладном помещении. Будьте осторожны, если вы пытаетесь охладиться в помещении с кондиционером, чтобы не получить переохлаждения.

Регулярно принимайте прохладный душ или влажные водные компрессы для охлаждения пострадавших участков.

Если есть симптомы общего перегрева - положите на большие сосуды (на участках шеи, бедер, паховых складок) пакет со льдом, завернутый в чистую ткань, или холодные компрессы на 10-15 мин.

Ни в коем случае не наносите на ожог масло или крем! Это будет только мешать телу отдавать тепло и нормализовать температуру.

Спиртосодержащие средства и обезболивающие типа лидокаина или бензокаина также нельзя применять в случае солнечных ожогов.

Мази и гели с пантотеновой кислотой разве что помогут на 5-6 сутки, когда поврежденный участок кожи начнет заживать.

Если беспокоят боль и ухудшение общего самочувствия - позвоните своему семейному врачу.

Употребляйте много жидкости - из-за ожогов барьерная функция кожи снижена и теряется больше влаги.

Пока ожог не заживает (кожа станет нормального цвета), его следует тщательно прятать от солнца под одеждой и/или шляпой.

Если на коже появились волдыри - не трогайте их, пока не заживут сами. Это признак более серьезной степени впечатления. Лучше всего в этом случае - обратиться к врачу.