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Що робити у разі сонячного чи теплового удару: рекомендації МОЗ

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Неділя 23 липня 2023 14:33
Що робити у разі сонячного чи теплового удару: рекомендації МОЗ Фото: що робити у разі сонячного чи теплового удару (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Тривале перебування на сонці може спровокувати сонячний удар. Це відбувається, коли тіло більше не може контролювати свою температуру, і вона швидко підвищується, механізм потовиділення дає збій, і людина не може охолодитися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров'я України.

Перші симптоми перегрівання:

  • втома, запаморочення, головний біль;
  • нудота;
  • надмірне потовиділення;
  • шкіра стає блідою та липкою або виникає висип;
  • прискорене дихання або серцебиття;
  • підвищена температура;
  • сильна спрага;
  • слабкість.

Такий стан називають тепловим виснаженням, і зазвичай він не потребує екстреної медичної допомоги, якщо вчасно перемістити людину в прохолодне місце і вжити усіх необхідних заходів для її охолодження.

Перша допомога у разі перегрівання:

  • перемістіть людину в затінок або у прохолодне приміщення;
  • зніміть з неї зайвий одяг;
  • використовуйте для охолодження холодну ванну або компреси зі змоченою у воді тканини;
  • за наявності прикладіть пакети з льодом під пахви та у пахових складках;
  • давайте пити холодну воду маленькими ковтками;
  • виміряйте температуру тіла та, за потреби, продовжуйте охолодження.

Якщо симптоми тривають довше за пів години або стан людини погіршується, може йтися про сонячний удар - дзвоніть на номер 103.

Обов'язково викликайте "швидку", якщо у постраждалого:

  • висока температура тіла (39 ºС і вище);
  • блювання;
  • судоми;
  • дезорієнтація, зміни стану свідомості, невиразне мовлення;
  • втрата свідомості.

Дуже важливо, щоб постраждалий вчасно отримав допомогу, адже сонячний удар може закінчитися смертю.

Як вберегтися від перегрівання

Щоб вберегтися від перегрівання, пийте багато води та закривайте тіло та голову одягом із натуральних тканин. Також необхідно уникати сонця з 11:00 до 16:00 та користуватися сонцезахисними засобами.

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Мінстерство охорони здоров'я України
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