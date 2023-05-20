Що робити у разі зникнення близької людини: інструкція
В умовах війни важливо пам'ятати алгоритм дій у разі втрати зв’язку з рідними, аби підвищити шанс на найскоріше встановлення їх місцезнаходження.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Мінреінтеграції.
У разі втрати зв'язку з рідними під час бойових дій, в першу чергу, необхідно повідомити про зникнення людини державним органам, які займаються їх розшуком:
- до відділення Національної поліції з відповідною заявою і здати ДНК-матеріали;
- до Національного інформаційного бюро на цілодобову гарячу лінію за номером 16-48 (для дзвінків з-за кордону +38 (044) 287-81-65) або через чат-боти у Telegram чи Viber;
- на гарячу лінію Уповноваженого зі зниклих безвісти: 0 800 339 247. У вихідні можна звернутись у Viber і Telegram за номером: (095) 896-04-21;
Якщо ваша близька людина - військовослужбовець, необхідно звернутись до:
- командування військової частини, де особа проходила службу, із запитом щодо надання результатів службового розслідування;
- територіального центру комплектування та соціальної підтримки, з якого особу було призвано на військову службу, щодо надання інформації.
Також можна звернутися до Міжнародного Комітету Червоного Хреста за номером: 0 800 300 155.
"Зазначимо, що уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, Олег Котенко координує розшук зниклих безвісти як військових, так і цивільних осіб", - пише пресслужба.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що психологи також надали поради про те, як підтримати рідних, які повернулись з полону.
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