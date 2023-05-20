Що робити у разі зникнення близької людини: інструкція

В умовах війни важливо пам'ятати алгоритм дій у разі втрати зв’язку з рідними, аби підвищити шанс на найскоріше встановлення їх місцезнаходження.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Мінреінтеграції.

У разі втрати зв'язку з рідними під час бойових дій, в першу чергу, необхідно повідомити про зникнення людини державним органам, які займаються їх розшуком:

до відділення Національної поліції з відповідною заявою і здати ДНК-матеріали;

до Національного інформаційного бюро на цілодобову гарячу лінію за номером 16-48 (для дзвінків з-за кордону +38 (044) 287-81-65) або через чат-боти у Telegram чи Viber;

на гарячу лінію Уповноваженого зі зниклих безвісти: 0 800 339 247. У вихідні можна звернутись у Viber і Telegram за номером: (095) 896-04-21;

Якщо ваша близька людина - військовослужбовець, необхідно звернутись до:

командування військової частини, де особа проходила службу, із запитом щодо надання результатів службового розслідування;

територіального центру комплектування та соціальної підтримки, з якого особу було призвано на військову службу, щодо надання інформації.

Також можна звернутися до Міжнародного Комітету Червоного Хреста за номером: 0 800 300 155.

"Зазначимо, що уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, Олег Котенко координує розшук зниклих безвісти як військових, так і цивільних осіб", - пише пресслужба.