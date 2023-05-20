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Что делать в случае исчезновения близкого человека: инструкция

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Суббота 20 мая 2023 11:16
Что делать в случае исчезновения близкого человека: инструкция Фото: что делать при исчезновении близкого человека (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В условиях войны важно помнить алгоритм действий в случае потери связи с родными, чтобы повысить шанс на скорейшее установление их местонахождения.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Минреинтеграции.

В случае потери связи с родными во время боевых действий, в первую очередь, необходимо сообщить об исчезновении человека государственным органам, занимающимся их розыском:

  • в отделение Национальной полиции с соответствующим заявлением и сдать ДНК-материалы;
  • в Национальное информационное бюро на круглосуточную горячую линию по номеру 16-48 (для звонков из-за границы +38 (044) 287-81-65) или через чат-боты в Telegram или Viber;
  • на горячую линию Уполномоченного по пропавшим без вести: 0 800 339 247. В выходные можно обратиться в Viber и Telegram по номеру: (095) 896-04-21;

Если ваш близкий человек - военнослужащий, необходимо обратиться к:

  • командованию воинской части, где лицо проходило службу, с запросом о предоставлении результатов служебного расследования;
  • территориальному центру комплектования и социальной поддержки, с которого лицо было призвано на военную службу, по предоставлению информации.

Также можно обратиться в Международный Комитет Красного Креста за номером: 0 800 300 155.

"Отметим, что уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, Олег Котенко координирует розыск пропавших без вести как военных, так и гражданских лиц", - пишет пресс-служба.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что психологи также предоставили советы о том, как поддержать вернувшихся из плена родных.

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